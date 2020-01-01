У Рівному чоловік розрахувався в кафе сувенірними гривнями

У Рівному чоловік розрахувався в одному із закладів громадського харчування сувенірними банкнотами.46-річний рівнянин навідався до закладу учора, 22 лютого, близько 11 години. Лише після другого замовлення офіціантка помітила підробку та одразу викликала поліцію, - повідомляє прес-служба ГУНП у Рівненські області.Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 46-річний чоловік зробив замовлення на майже 200 гривень і розрахувався 500-гривневою купюрою. Отримавши здачу, через деякий час зробив аналогічне замовлення і, попри наявні інші купюри, знову подав офіціантці «п’ятисотку».Оскільки чоловік є частим відвідувачем закладу і рідко має такі кошти, працівниця запідозрила недобре. Придивившись до банкнот, виявила, що вони сувенірні. Під час поверхневого огляду поліцейські виявили іще одну аналогічну банкноту.Всі три купюри правоохоронці вилучили.Нині триває досудове розслідування за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).