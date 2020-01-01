Facebook платитиме користувачам за голосові повідомлення





У компанії повідомили, що створили спеціальний додаток Pronunciations, завдяки якому й роблять дослідження, - пише



"Ми вважаємо, що найкращий спосіб покращити продукти – це зрозуміти безпосередньо людей, які ними користуються. Ми скористаємося цією інформацією для вдосконалення Facebook, Instagram, WhatsApp, Portal та Oculus, а також для того, щоб принести користь широкій спільноті", – зазначили у компанії.



Однак платитимуть не всім. Є певні критерії, за якими підбиратимуть потрібні голоси. Якщо людина підходить – програма запропонує записати фразу "Hey Portal". Пізніше потрібно буде вимовити ім'я друга зі списку. Процедура може повторюватися приблизно десять разів, адже користувача проситимуть використати різні імена. Попри це, одній людині дозволять зробити до п'яти записів.



Як відбуватиметься оплата

Якщо користувач виконав усі дії, Facebook нарахує їй 200 балів. Для цього також є додаток Viewpoints. Якщо у ньому зібрати понад 1000 балів, а це п’ять доларів, – їх можна перевести в готівку. Ця програма доступна для всіх, хто старше 18 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компанія Facebook працює над покращенням технології розпізнавання голосу. Для цього вони використовуватимуть голосові повідомлення, за які, як заявили, готові платити користувачам.У компанії повідомили, що створили спеціальний додаток Pronunciations, завдяки якому й роблять дослідження, - пише Техно24 "Ми вважаємо, що найкращий спосіб покращити продукти – це зрозуміти безпосередньо людей, які ними користуються. Ми скористаємося цією інформацією для вдосконалення Facebook, Instagram, WhatsApp, Portal та Oculus, а також для того, щоб принести користь широкій спільноті", – зазначили у компанії.Однак платитимуть не всім. Є певні критерії, за якими підбиратимуть потрібні голоси. Якщо людина підходить – програма запропонує записати фразу "Hey Portal". Пізніше потрібно буде вимовити ім'я друга зі списку. Процедура може повторюватися приблизно десять разів, адже користувача проситимуть використати різні імена. Попри це, одній людині дозволять зробити до п'яти записів.Якщо користувач виконав усі дії, Facebook нарахує їй 200 балів. Для цього також є додаток Viewpoints. Якщо у ньому зібрати понад 1000 балів, а це п’ять доларів, – їх можна перевести в готівку. Ця програма доступна для всіх, хто старше 18 років.

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