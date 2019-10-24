У школах одного за районів Волині хочуть встановити камери





Про це говорили на профільній комісії Шацької районної ради, - пише



Лист з проханням встановити системи відеонагляду надійшов до районної ради від Шацького відділення поліції, йдеться на сторінці Шацької районної ради у фейсбук.



У відділі освіти, молоді та спорту Шацької РДА провели моніторинг цінових пропозицій щодо встановлення засобів відеоконтролю.



Вартість встановлення відеокамер для загальних закладів середньої освіти становитиме близько 150 тисяч гривень.



Через брак коштів в бюджеті комісія прийняла рішення повернутися до розгляду питання при уточненні районного бюджету на 2020 рік.

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