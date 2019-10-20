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У Любомлі жінок закликають обстежитися на мамографі

У Любомлі жінок закликають обстежитися на мамографі
Рак молочної залози – це злоякісна пухлина залозистої тканини молочної залози. Ця хвороба займає перше місце у загальній структурі злоякісних пухлин серед жінок. Захворюваність коливається від 50-60 на 100 тисяч жіночого населення. В структурі онкологічної захворюваності в Україні рак молочної залози займає перше місце.

Щорічно в Україні реєструється понад 16 тисяч нових випадків РМЗ, з них 24,5% складають жінки репродуктивного віку. Щороку помирає понад 7,8 тисяч жінок, з них понад 20% – в репродуктивному віці. Рівень захворюваності на РМЗ за останні 30 років зріс у 2,5 раза, - пише Кордон.

У 2019 році показник онкологічних захворювань по Любомльському районі становить 280,9 на 100 тисяч населення (по області 297,9 на 100 тисяч населення). В запущених стадіях виявлено 40,4% від усіх виявлених онкологічних хворих. Показник смертності становить 183 на 100 тисяч населення (по області це – 150 на 100 тисяч населення). Дорічна летальність становить 37,3% від усіх виявлених випадків.

У 2019 році в Любомльському районі виявили вісім нових випадків раку молочної залози, 49 мастопатій та 44 інших доброякісних та передракових утворень молочних залоз.

Аби запобігати розвитку раку молочної залози, в Любомльській лікарні жінки можуть обстежитися на сучасному мамографі, який медустанова закупила в рамках реалізації проєкту транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2007-2013».

За 2019 рік у Любомльській лікарні зробили 808 мамографій.

«Обов’язково проходити мамографію раз на два роки рекомендовано жінкам після 40 років, від 50 років – щороку. У молодшому віці мамографію та УЗД молочних залоз рекомендовано робити у випадках, якщо є скарги на біль у молочних залозах або в разі, якщо жінка виявила в себе незрозуміле ущільнення у молочній залозі, почервоніння, виділення з соска, деформацію його чи самої молочної залози», – розповідає лікар-рентгенолог Ігор Онищук.

Зображення із мамографа одразу виводиться на екран комп’ютера, дані вводяться у спеціальну базу. Тож результат можна отримати вже через декілька хвилин.

Світлана Дубій, завідувачка акушерсько-гінекологічного відділення лікарні, додає, що є мамографія – найефективніший метод ранньої діагностики патології молочної залози, дозволяє виявити пухлини від трьох міліметрів з вірогідністю 75-95%.

«Причин розвитку раку молочної залози є чимало. Проте на деякі фактори можна впливати (відсутність грудного вигодовування, ожиріння, цукровий діабет 2 типу, нераціональна дієта та дефіцит вітаміну Д, стероїдні гормони, в тому числі тривале вживання гормональних контрацептивів, зловживання алкоголем, тютюнокуріння, відсутність вагітностей та пологів у віці більше 30 років), а на деякі – ні (вік, генетична схильність, доброякісні передракові захворювання молочної залози, рак молочної залози в анамнезі, щільність молочної залози, опромінення грудної клітки в анамнезі, менструальний анамнез)», – розповідає лікарка.

Обстеження на мамографі у Любомльській лікарні для жінок є безкоштовним та проводиться позачергово. Кабінет працює щоденно з 9:00 до 15:00.

Окрім того, у переліку послуг, які Любомльська лікарня подала до Національної служби здоров’я України, є рання діагностика раку молочної залози. Тож у лікарні чекають підтвердження та сподіваються, що ця послуга буде оплачуватися з НСЗУ.


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Теги: мамограф, рак, любомль
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