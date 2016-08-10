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На Волині відбувся десятий тур чемпіонату з футзалу

На Волині відбувся десятий тур чемпіонату з футзалу
У неділю, 23 лютого, у спортивному залі Ягодинської митниці відбулися матчі передостаннього, десятого туру чемпіонату району з футзалу.

Головна сенсація: згоранський СК «Літос», який очолював турнірну таблицю, починаючи з третього туру, за крок до фінішу втратив очки, зігравши внічию 3:3 з командою ТМО, - пише Кордон.

Цим скористалися конкуренти згоранців, які розгромили своїх суперників: «Агродвір» з рахунком 11:6 переміг «Кордон», а Полапи відправили у нокаут команду ДЮСШ — 16:2.

У решті зустрічей було зафіксовано такі результати: Олеськ — Головне 2:2, «Ветеран» — «Рятівник» 3:6, Вишнів — Луків 2:8.

До слова, передостанній тур виявився найрезультативнішим з початку чемпіонату: у шістьох матчах команд забили 64 голи, що становить 10,67 на одну гру.

Підводячи підсумки туру, доводиться констатувати: шанси, на чемпіонство у згоранців досить примарні, адже в останній зустрічі їм протистоятиме команда Полап, яка теж не проти вибороти «золото», і за сприятливих обставин це може статися. Тим часом, найбільше шансів на здобуття золотих нагород має «Агродвір» — для цього потрібно обов’язково виграти в останньому матчі з куснищанським «Ветераном». Попри те, що це буде зустріч лідера з аутсайдером, розслаблятися й недооцінювати суперника «аграрникам», якщо вони хочуть стати чемпіонами, не варто, адже м’яч, як мовиться, круглий.

Отож, в останньому турі, який запланований на 1 березня, очікується запекла боротьба. Наразі розстановка сил у турнірній таблиці має такий вигляд:

На Волині відбувся десятий тур чемпіонату з футзалу


На Волині відбувся десятий тур чемпіонату з футзалу

На Волині відбувся десятий тур чемпіонату з футзалу

На Волині відбувся десятий тур чемпіонату з футзалу

На Волині відбувся десятий тур чемпіонату з футзалу

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Теги: футзал, спорт, змагання
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