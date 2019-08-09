У Нововолинську відбулися навчання рятувальників. ФОТО





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Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення міста Луцьк спільно із рятувальниками 5-ї ДПРЧ міста Нововолинськ, особовим складом 9-ї , 18-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області та працівниками екстреної медичної служби було проведено навчання з організації та виконання аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних із ДТП та порядку надання медичної допомоги потерпілим.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З метою удосконалення у особового складу пожежно-рятувальних підрозділів навиків з організації і проведення аварійно-рятувальних робіт пов’язаних з дорожньо-транспортними пригодами у Нововолинську відбулися навчання по проведенню аварійно-рятувальних робіт при дорожньо-транспортній пригоді.Про це інформує БУГ.Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення міста Луцьк спільно із рятувальниками 5-ї ДПРЧ міста Нововолинськ, особовим складом 9-ї , 18-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області та працівниками екстреної медичної служби було проведено навчання з організації та виконання аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних із ДТП та порядку надання медичної допомоги потерпілим.

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