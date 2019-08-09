У Нововолинську відбулися навчання рятувальників. ФОТО
Сьогодні, 06:12
З метою удосконалення у особового складу пожежно-рятувальних підрозділів навиків з організації і проведення аварійно-рятувальних робіт пов’язаних з дорожньо-транспортними пригодами у Нововолинську відбулися навчання по проведенню аварійно-рятувальних робіт при дорожньо-транспортній пригоді.
Про це інформує БУГ.
Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення міста Луцьк спільно із рятувальниками 5-ї ДПРЧ міста Нововолинськ, особовим складом 9-ї , 18-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області та працівниками екстреної медичної служби було проведено навчання з організації та виконання аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних із ДТП та порядку надання медичної допомоги потерпілим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує БУГ.
Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення міста Луцьк спільно із рятувальниками 5-ї ДПРЧ міста Нововолинськ, особовим складом 9-ї , 18-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області та працівниками екстреної медичної служби було проведено навчання з організації та виконання аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних із ДТП та порядку надання медичної допомоги потерпілим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Нововолинську відбулися навчання рятувальників. ФОТО
Сьогодні, 06:12
МОЗ заборонило передавати продукти для евакуйованих з Китаю
Сьогодні, 05:16
Вчені розвіяли міф про шкідливість картоплі
Сьогодні, 04:24
Волинянин став хресним батьком аж 50 разів
Сьогодні, 03:09
У Держпраці триватимуть масові перевірки до кінця року
Сьогодні, 02:08
Медіа