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У Нововолинську відбулися навчання рятувальників. ФОТО

У Нововолинську відбулися навчання рятувальників. ФОТО
З метою удосконалення у особового складу пожежно-рятувальних підрозділів навиків з організації і проведення аварійно-рятувальних робіт пов’язаних з дорожньо-транспортними пригодами у Нововолинську відбулися навчання по проведенню аварійно-рятувальних робіт при дорожньо-транспортній пригоді.

Про це інформує БУГ.

Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення міста Луцьк спільно із рятувальниками 5-ї ДПРЧ міста Нововолинськ, особовим складом 9-ї , 18-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області та працівниками екстреної медичної служби було проведено навчання з організації та виконання аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних із ДТП та порядку надання медичної допомоги потерпілим.

У Нововолинську відбулися навчання рятувальників. ФОТО
У Нововолинську відбулися навчання рятувальників. ФОТО
У Нововолинську відбулися навчання рятувальників. ФОТО
У Нововолинську відбулися навчання рятувальників. ФОТО
У Нововолинську відбулися навчання рятувальників. ФОТО
У Нововолинську відбулися навчання рятувальників. ФОТО
У Нововолинську відбулися навчання рятувальників. ФОТО
У Нововолинську відбулися навчання рятувальників. ФОТО
У Нововолинську відбулися навчання рятувальників. ФОТО



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Теги: нововолинськ, навчання, дтп
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