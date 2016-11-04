Український канал показав 23 лютого радянські пропагандистські фільми
Сьогодні, 07:11
Попри попередження від Нацради, український телеканал "Інтер" вранці 23 лютого у своєму ефірі все ж показав радянські фільми на військову тематику. Таким чином мовник відзначив так званий День захисника вітчизни. Цю дату святкували у колишньому радянському Союзі та всіляко вітають у сучасній Росії як день справжнього чоловіка.
Про це повідомляє канал 24.
Більше того, на "Інтері" запустили цілий цикл "святкових" фільмів під загальною назвою "Справжнім чоловікам присвячується". Демонструватимуть їх у ефірі з 22 по 23 лютого.
"Всім, хто залишився вірним батьківщині. 22 – 23 лютого дивіться на "Інтері" найкращі гостросюжетні фільми", – мовиться в анонсі каналу.
22 – 23 лютого на інтері запустили цілий цикл фільмів, присвячених "справжнім чоловікам"
22 лютого у сітці мовлення "Інтер" показав радянську стрічку "З життя начальника карного розшуку" та російський серіал "Захоплення", який розповідає про роботу силовиків у країні-агресорі.
А 23 числа на каналі вийшла стрічка про навчання радянських десантників "У зоні особливої уваги". І одразу ж з нею її друга частина – "Хід у відповідь". Зауважимо, що це був повтор за 22 лютого.
Що передувало цим подіям
Ще 20 лютого Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення звернулася 23 лютого – радянське свято: Нацрада виступила з попередженням для ЗМІ до всіх українських телеканалів щодо програмування сітки на 23 лютого. Регулятор нагадав, що в Україні діє закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".
Відповідно до нього, заборонено розповсюджувати та демонструвати аудіовізуальні твори, які містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхні окремі дії щодо створення позитивного образу російських або радянських силовиків.
"Також чинним законодавством передбачено недопущення трансляції та демонстрування каналами мовлення фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора", – додали у Нацраді.
Крім того, держорган пообіцяв моніторити ефіри мовників 23 лютого.
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Про це повідомляє канал 24.
Більше того, на "Інтері" запустили цілий цикл "святкових" фільмів під загальною назвою "Справжнім чоловікам присвячується". Демонструватимуть їх у ефірі з 22 по 23 лютого.
"Всім, хто залишився вірним батьківщині. 22 – 23 лютого дивіться на "Інтері" найкращі гостросюжетні фільми", – мовиться в анонсі каналу.
22 – 23 лютого на інтері запустили цілий цикл фільмів, присвячених "справжнім чоловікам"
22 лютого у сітці мовлення "Інтер" показав радянську стрічку "З життя начальника карного розшуку" та російський серіал "Захоплення", який розповідає про роботу силовиків у країні-агресорі.
А 23 числа на каналі вийшла стрічка про навчання радянських десантників "У зоні особливої уваги". І одразу ж з нею її друга частина – "Хід у відповідь". Зауважимо, що це був повтор за 22 лютого.
Що передувало цим подіям
Ще 20 лютого Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення звернулася 23 лютого – радянське свято: Нацрада виступила з попередженням для ЗМІ до всіх українських телеканалів щодо програмування сітки на 23 лютого. Регулятор нагадав, що в Україні діє закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".
Відповідно до нього, заборонено розповсюджувати та демонструвати аудіовізуальні твори, які містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхні окремі дії щодо створення позитивного образу російських або радянських силовиків.
"Також чинним законодавством передбачено недопущення трансляції та демонстрування каналами мовлення фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора", – додали у Нацраді.
Крім того, держорган пообіцяв моніторити ефіри мовників 23 лютого.
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