Український канал показав 23 лютого радянські пропагандистські фільми





Про це



Більше того, на "Інтері" запустили цілий цикл "святкових" фільмів під загальною назвою "Справжнім чоловікам присвячується". Демонструватимуть їх у ефірі з 22 по 23 лютого.



"Всім, хто залишився вірним батьківщині. 22 – 23 лютого дивіться на "Інтері" найкращі гостросюжетні фільми", – мовиться в анонсі каналу.



22 – 23 лютого на інтері запустили цілий цикл фільмів, присвячених "справжнім чоловікам"



22 лютого у сітці мовлення "Інтер" показав радянську стрічку "З життя начальника карного розшуку" та російський серіал "Захоплення", який розповідає про роботу силовиків у країні-агресорі.



А 23 числа на каналі вийшла стрічка про навчання радянських десантників "У зоні особливої уваги". І одразу ж з нею її друга частина – "Хід у відповідь". Зауважимо, що це був повтор за 22 лютого.



Що передувало цим подіям



Ще 20 лютого Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення звернулася 23 лютого – радянське свято: Нацрада виступила з попередженням для ЗМІ до всіх українських телеканалів щодо програмування сітки на 23 лютого. Регулятор нагадав, що в Україні діє закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".



Відповідно до нього, заборонено розповсюджувати та демонструвати аудіовізуальні твори, які містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхні окремі дії щодо створення позитивного образу російських або радянських силовиків.



"Також чинним законодавством передбачено недопущення трансляції та демонстрування каналами мовлення фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора", – додали у Нацраді.



Крім того, держорган пообіцяв моніторити ефіри мовників 23 лютого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попри попередження від Нацради, український телеканал "Інтер" вранці 23 лютого у своєму ефірі все ж показав радянські фільми на військову тематику. Таким чином мовник відзначив так званий День захисника вітчизни. Цю дату святкували у колишньому радянському Союзі та всіляко вітають у сучасній Росії як день справжнього чоловіка.Про це повідомляє канал 24.Більше того, на "Інтері" запустили цілий цикл "святкових" фільмів під загальною назвою "Справжнім чоловікам присвячується". Демонструватимуть їх у ефірі з 22 по 23 лютого."Всім, хто залишився вірним батьківщині. 22 – 23 лютого дивіться на "Інтері" найкращі гостросюжетні фільми", – мовиться в анонсі каналу.22 – 23 лютого на інтері запустили цілий цикл фільмів, присвячених "справжнім чоловікам"22 лютого у сітці мовлення "Інтер" показав радянську стрічку "З життя начальника карного розшуку" та російський серіал "Захоплення", який розповідає про роботу силовиків у країні-агресорі.А 23 числа на каналі вийшла стрічка про навчання радянських десантників "У зоні особливої уваги". І одразу ж з нею її друга частина – "Хід у відповідь". Зауважимо, що це був повтор за 22 лютого.Ще 20 лютого Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення звернулася 23 лютого – радянське свято: Нацрада виступила з попередженням для ЗМІ до всіх українських телеканалів щодо програмування сітки на 23 лютого. Регулятор нагадав, що в Україні діє закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".Відповідно до нього, заборонено розповсюджувати та демонструвати аудіовізуальні твори, які містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхні окремі дії щодо створення позитивного образу російських або радянських силовиків."Також чинним законодавством передбачено недопущення трансляції та демонстрування каналами мовлення фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора", – додали у Нацраді.Крім того, держорган пообіцяв моніторити ефіри мовників 23 лютого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію