На Волині за тиждень гасили 26 пожеж

У період 17–23 лютого працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби Волинської області ліквідували 26 пожеж, з яких 13 – в екосистемах, здійснили 8 виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт.Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС у Волинській області.Надзвичайники закликають громадян дотримуватися вимог пожежної безпеки: не куріть у ліжку, пильнуйте за станом приладів опалення, не допускайте використання електрообігрівальних та нагрівальних приладів саморобного виготовлення, дотримуйтесь правил пожежної безпеки під час користування ними.Пам’ятайте, що під час господарювання на присадибних ділянках та відкритих територіях заборонено спалювати сміття й суху рослинність.При виявленні ознак пожежі закликають негайно телефонувати до рятувальників за номером 101.