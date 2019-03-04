В Україні розпочалась Масляна: історія та традиції свята
Сьогодні, 09:20
Сьогодні, 24 лютого, за календарем святкують почато Масляної. Наприкінці зими слов'яни святкують старе народне свято, під час якого вітається весна – Масляна.
Цього року це свято припадає на тиждень з 24 лютого по 1 березня, - пише Радіо Максимум.
Іменини відзначають власники таких імен: Влас, Дмитро, Федора, Захар, Всеволод, Гаврило.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Перший з'їдений млинець – до здоров'я на цілий рік. Тому від ласощів відмовлятися не можна навіть тим, хто сидить на строгій дієті.
Теща не повинна шкодувати млинців для зятя, щоб стосунки між ними були хорошими.
А якщо на Масляну у ваш дім несподівано нагрянули гості, це принесе вам щастя і радість.
А викинуті на цьому тижні непотрібні речі повернуться в будинок обновками.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
У цей день не можна їсти м'яса та м'ясних продуктів.
Не бажано переборщувати зі споживанням спиртних напоїв сьогодні.
Не можна викидати їжу, аби не накликати поганий урожай.
Наші предки також вірили у те, що у цей день не можна багато працювати.
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Цього року це свято припадає на тиждень з 24 лютого по 1 березня, - пише Радіо Максимум.
Іменини відзначають власники таких імен: Влас, Дмитро, Федора, Захар, Всеволод, Гаврило.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Перший з'їдений млинець – до здоров'я на цілий рік. Тому від ласощів відмовлятися не можна навіть тим, хто сидить на строгій дієті.
Теща не повинна шкодувати млинців для зятя, щоб стосунки між ними були хорошими.
А якщо на Масляну у ваш дім несподівано нагрянули гості, це принесе вам щастя і радість.
А викинуті на цьому тижні непотрібні речі повернуться в будинок обновками.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
У цей день не можна їсти м'яса та м'ясних продуктів.
Не бажано переборщувати зі споживанням спиртних напоїв сьогодні.
Не можна викидати їжу, аби не накликати поганий урожай.
Наші предки також вірили у те, що у цей день не можна багато працювати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Млинці- це від північних окупантів. В Україні Колодій мвяткують варениками з сиром.
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