В Україні розпочалась Масляна: історія та традиції свята





Цього року це свято припадає на тиждень з 24 лютого по 1 березня, - пише



Іменини відзначають власники таких імен: Влас, Дмитро, Федора, Захар, Всеволод, Гаврило.



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ



Перший з'їдений млинець – до здоров'я на цілий рік. Тому від ласощів відмовлятися не можна навіть тим, хто сидить на строгій дієті.

Теща не повинна шкодувати млинців для зятя, щоб стосунки між ними були хорошими.

А якщо на Масляну у ваш дім несподівано нагрянули гості, це принесе вам щастя і радість.

А викинуті на цьому тижні непотрібні речі повернуться в будинок обновками.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ



У цей день не можна їсти м'яса та м'ясних продуктів.

Не бажано переборщувати зі споживанням спиртних напоїв сьогодні.

Не можна викидати їжу, аби не накликати поганий урожай.

Наші предки також вірили у те, що у цей день не можна багато працювати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 24 лютого, за календарем святкують почато Масляної. Наприкінці зими слов'яни святкують старе народне свято, під час якого вітається весна – Масляна.Цього року це свято припадає на тиждень з 24 лютого по 1 березня, - пише Радіо Максимум Іменини відзначають власники таких імен: Влас, Дмитро, Федора, Захар, Всеволод, Гаврило.Перший з'їдений млинець – до здоров'я на цілий рік. Тому від ласощів відмовлятися не можна навіть тим, хто сидить на строгій дієті.Теща не повинна шкодувати млинців для зятя, щоб стосунки між ними були хорошими.А якщо на Масляну у ваш дім несподівано нагрянули гості, це принесе вам щастя і радість.А викинуті на цьому тижні непотрібні речі повернуться в будинок обновками.У цей день не можна їсти м'яса та м'ясних продуктів.Не бажано переборщувати зі споживанням спиртних напоїв сьогодні.Не можна викидати їжу, аби не накликати поганий урожай.Наші предки також вірили у те, що у цей день не можна багато працювати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію