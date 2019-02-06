Негода залишила частину Волині без світла
Сьогодні, 09:32
Сильні пориви вітру спричинили відключення в електромережах Волинської області.
Про це повідомляє прессслужба «Волиньобленерго» .
Станом на 9:00 24 лютого через негоду знеструмлені 7 повітряних ліній 10 кВ повністю, 2 частково. Тож станом на 9:00 10 населених пунктів - без світла повністю, 13 - частково.
Інформують також, що відновлюють електрозабезпечення 7 аварійних бригад «Волиньобленерго» у складі 27 працівників, задіяли 12 одиниць техніки.
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Про це повідомляє прессслужба «Волиньобленерго» .
Станом на 9:00 24 лютого через негоду знеструмлені 7 повітряних ліній 10 кВ повністю, 2 частково. Тож станом на 9:00 10 населених пунктів - без світла повністю, 13 - частково.
Інформують також, що відновлюють електрозабезпечення 7 аварійних бригад «Волиньобленерго» у складі 27 працівників, задіяли 12 одиниць техніки.
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