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Негода залишила частину Волині без світла

Негода залишила частину Волині без світла
Сильні пориви вітру спричинили відключення в електромережах Волинської області.

Про це повідомляє прессслужба «Волиньобленерго» .

Станом на 9:00 24 лютого через негоду знеструмлені 7 повітряних ліній 10 кВ повністю, 2 частково. Тож станом на 9:00 10 населених пунктів - без світла повністю, 13 - частково.

Інформують також, що відновлюють електрозабезпечення 7 аварійних бригад «Волиньобленерго» у складі 27 працівників, задіяли 12 одиниць техніки.

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Теги: вітер, електроенергія, відключення, Волиньобленерго
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