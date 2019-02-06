Негода залишила частину Волині без світла





Про це повідомляє прессслужба «Волиньобленерго» .



Станом на 9:00 24 лютого через негоду знеструмлені 7 повітряних ліній 10 кВ повністю, 2 частково. Тож станом на 9:00 10 населених пунктів - без світла повністю, 13 - частково.



Інформують також, що відновлюють електрозабезпечення 7 аварійних бригад «Волиньобленерго» у складі 27 працівників, задіяли 12 одиниць техніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сильні пориви вітру спричинили відключення в електромережах Волинської області.Про це повідомляє прессслужба «Волиньобленерго» .Станом на 9:00 24 лютого через негоду знеструмлені 7 повітряних ліній 10 кВ повністю, 2 частково. Тож станом на 9:00 10 населених пунктів - без світла повністю, 13 - частково.Інформують також, що відновлюють електрозабезпечення 7 аварійних бригад «Волиньобленерго» у складі 27 працівників, задіяли 12 одиниць техніки.

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