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У Польщі судять трьох українців, які зарізали поляка

У Польщі судять трьох українців, які зарізали поляка
У Польщі на лаві підсудних опинилися троє українців.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на se.pl, справу почав розглядати Окружний суд у Гожуві Великопольському.

Трьох громадян України звинувачують у побитті та вбивстві. Чоловіки під час досудового слідства зізналися у скоєному та пояснили свою точку зору на те, що сталося.

Інцидент стався у квітні 2019 року в місті Гожув Великопольський. Один із обвинувачених перебував у магазині, де його почали зачіпати четверо місцевих жителів. Слідство встановило, що один із поляків під час словесної перепалки вдарив громадянина України в обличчя.

Українець повернувся додому, де разом з братом та ще одним співвітчизником вирішили помститися. Вже втрьох знову вирушили до магазину й побачили неподалік четверо кривдників. Напали на них, в тому числі із застосуванням ножа. Одному з поляків завдали важкого поранення, внаслідок якого він помер у лікарні.

Слідство встановили, що на момент інциденту всі його учасники були нетверезими.

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Теги: Суд, Польща, українці
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