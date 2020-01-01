Мріє стати футболістом: у сина волинського Героя – день народження
Сьогодні, 10:21
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Станіслав Доманський 25 лютого відсвяткує свій одинадцятий день народження. Хлопчик є старшим із двох синів Доманського Олега Сергійовича, учасника АТО, призваного ще у першій хвилі мобілізації. Чоловік служив у 51-шій ОМБр, у 3 мехбатальйоні, безпосередньо у зоні АТО провів усе літо 2014 року, брав участь у боях під Волновахою, у Рубіжному та Лисичанську. Про ті події дружині майже нічого не розповідав. По поверненню додому Олегу поставили діагноз гіпертонія 2-ої стадії, і 15 червня 2019 року 35-літній чоловік помер у лікарні м. Нововолинськ. А після втрати годувальника родини дружина Наталя збиває всі пороги, аби добитися хоч якоїсь допомоги чи статусу сім’ї померлого учасника АТО, та, на превеликий жаль, навіть після трьох листів-звернень довідку про те, де чоловік проходив службу, військова частина так і не надала.
Син Героя Станіслав навчається у 5 класі однієї з Нововолинських шкіл. Здобуває освіту на рівні з усіма іншими учнями. Найбільше хлопцю до вподоби такі предмети як українська мова та природознавство, а от математику не дуже любить. Серед основних захоплень – футбол і танці. І не дивно, бо ж у майбутньому Станіслав мріє якраз про кар’єру футболіста, а хореографія, як усім відомо, допомагає зміцнити м’язи спини, рук і ніг, формувати чітку координацію рухів, пластичність та гнучкість тіла.
Окрім того, Станіслав захоплюється подорожами. Хоча до сьогодні він практично ніде не бував, та у планах відвідати не тільки цікавинки України, а й побачити світ за межами нашої країни, як його кумир Дмитро Комаров. Можливо, якщо не складеться з кар’єрою футболіста, Станіслав стане відомим ведучим. Хлопець мріє об’їхати увесь світ, вивчати звичаї, традиції, культуру населення різних країн, знати, чим вони пишаються та кого шанують.
В свою чергу, хлопець має власне свідчення правильного, свідомого вибору, в особі свого татуся, який назавжди залишиться для нього беззаперечним авторитетом. І точно так само, як колись батько, тепер підтримує і допомагає матусі, та вчить цього свого молодшого братика Назара. А про Україну Станіслав говорить, що це, беззаперечно, його дім, тут він народився і живе, тут живе його родина, і тут він бачить своє майбутнє.
Зробити сюрприз імениннику може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.
Фінансово підтримати родину можна на картку: ПРИВАТБАНК 5168 7554 5015 7819 – Доманська Наталія Євгеніївна.
Інформація для благодійників: Доманський Станіслав - 11 років (25.02.2009). м. Нововолинськ. Зріст: 150; Розмір взуття: 36.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Станіслав Доманський 25 лютого відсвяткує свій одинадцятий день народження. Хлопчик є старшим із двох синів Доманського Олега Сергійовича, учасника АТО, призваного ще у першій хвилі мобілізації. Чоловік служив у 51-шій ОМБр, у 3 мехбатальйоні, безпосередньо у зоні АТО провів усе літо 2014 року, брав участь у боях під Волновахою, у Рубіжному та Лисичанську. Про ті події дружині майже нічого не розповідав. По поверненню додому Олегу поставили діагноз гіпертонія 2-ої стадії, і 15 червня 2019 року 35-літній чоловік помер у лікарні м. Нововолинськ. А після втрати годувальника родини дружина Наталя збиває всі пороги, аби добитися хоч якоїсь допомоги чи статусу сім’ї померлого учасника АТО, та, на превеликий жаль, навіть після трьох листів-звернень довідку про те, де чоловік проходив службу, військова частина так і не надала.
Син Героя Станіслав навчається у 5 класі однієї з Нововолинських шкіл. Здобуває освіту на рівні з усіма іншими учнями. Найбільше хлопцю до вподоби такі предмети як українська мова та природознавство, а от математику не дуже любить. Серед основних захоплень – футбол і танці. І не дивно, бо ж у майбутньому Станіслав мріє якраз про кар’єру футболіста, а хореографія, як усім відомо, допомагає зміцнити м’язи спини, рук і ніг, формувати чітку координацію рухів, пластичність та гнучкість тіла.
Окрім того, Станіслав захоплюється подорожами. Хоча до сьогодні він практично ніде не бував, та у планах відвідати не тільки цікавинки України, а й побачити світ за межами нашої країни, як його кумир Дмитро Комаров. Можливо, якщо не складеться з кар’єрою футболіста, Станіслав стане відомим ведучим. Хлопець мріє об’їхати увесь світ, вивчати звичаї, традиції, культуру населення різних країн, знати, чим вони пишаються та кого шанують.
В свою чергу, хлопець має власне свідчення правильного, свідомого вибору, в особі свого татуся, який назавжди залишиться для нього беззаперечним авторитетом. І точно так само, як колись батько, тепер підтримує і допомагає матусі, та вчить цього свого молодшого братика Назара. А про Україну Станіслав говорить, що це, беззаперечно, його дім, тут він народився і живе, тут живе його родина, і тут він бачить своє майбутнє.
Зробити сюрприз імениннику може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.
Фінансово підтримати родину можна на картку: ПРИВАТБАНК 5168 7554 5015 7819 – Доманська Наталія Євгеніївна.
Інформація для благодійників: Доманський Станіслав - 11 років (25.02.2009). м. Нововолинськ. Зріст: 150; Розмір взуття: 36.
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