Мріє стати футболістом: у сина волинського Героя – день народження

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.25 лютого відсвяткує свій одинадцятий день народження. Хлопчик є старшим із двох синів, учасника АТО, призваного ще у першій хвилі мобілізації. Чоловік служив у 51-шій ОМБр, у 3 мехбатальйоні, безпосередньо у зоні АТО провів усе літо 2014 року, брав участь у боях під Волновахою, у Рубіжному та Лисичанську. Про ті події дружині майже нічого не розповідав. По поверненню додому Олегу поставили діагноз гіпертонія 2-ої стадії, і 15 червня 2019 року 35-літній чоловік помер у лікарні м. Нововолинськ. А після втрати годувальника родини дружина Наталя збиває всі пороги, аби добитися хоч якоїсь допомоги чи статусу сім’ї померлого учасника АТО, та, на превеликий жаль, навіть після трьох листів-звернень довідку про те, де чоловік проходив службу, військова частина так і не надала.Син Героя Станіслав навчається у 5 класі однієї з Нововолинських шкіл. Здобуває освіту на рівні з усіма іншими учнями. Найбільше хлопцю до вподоби такі предмети як українська мова та природознавство, а от математику не дуже любить. Серед основних захоплень – футбол і танці. І не дивно, бо ж у майбутньому Станіслав мріє якраз про кар’єру футболіста, а хореографія, як усім відомо, допомагає зміцнити м’язи спини, рук і ніг, формувати чітку координацію рухів, пластичність та гнучкість тіла.Окрім того, Станіслав захоплюється подорожами. Хоча до сьогодні він практично ніде не бував, та у планах відвідати не тільки цікавинки України, а й побачити світ за межами нашої країни, як його кумир Дмитро Комаров. Можливо, якщо не складеться з кар’єрою футболіста, Станіслав стане відомим ведучим. Хлопець мріє об’їхати увесь світ, вивчати звичаї, традиції, культуру населення різних країн, знати, чим вони пишаються та кого шанують.В свою чергу, хлопець має власне свідчення правильного, свідомого вибору, в особі свого татуся, який назавжди залишиться для нього беззаперечним авторитетом. І точно так само, як колись батько, тепер підтримує і допомагає матусі, та вчить цього свого молодшого братика Назара. А про Україну Станіслав говорить, що це, беззаперечно, його дім, тут він народився і живе, тут живе його родина, і тут він бачить своє майбутнє.Зробити сюрприз імениннику може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.ПРИВАТБАНК 5168 7554 5015 7819 – Доманська Наталія Євгеніївна.Інформація для благодійників: Доманський Станіслав - 11 років (25.02.2009). м. Нововолинськ. Зріст: 150; Розмір взуття: 36.