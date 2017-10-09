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У «Цуманській пущі» порахували зубрів

У «Цуманській пущі» порахували зубрів
Працівники Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» спільно з головними спеціалістами відділу комплексного управління біоресурсів та природно-заповідної справи управління екології та природніх ресурсів здійснили загальний зимовий облік зубрів.

Про це повідомляють на сторінці нацпарку у фейсбуці.

Інформують, що облік здійснювали на території мисливських угідь ТзОВ «Майдан мисливський», ДП «ЛМГ Звірівське» у місцях підгодівлі та зимових скупчень зубрів, а також маршрутним методом за слідами та методом шумового прогону (нагону) на частині території (пробних ділянках).

Зрештою, нарахували 18 особин зубра, в тому числі теля до 1 року.

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Теги: зубри, Волинь, облік, Цуманська пуща
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