У «Цуманській пущі» порахували зубрів

Працівники Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» спільно з головними спеціалістами відділу комплексного управління біоресурсів та природно-заповідної справи управління екології та природніх ресурсів здійснили загальний зимовий облік зубрів.Про це повідомляють на сторінці нацпарку у фейсбуці.Інформують, що облік здійснювали на території мисливських угідь ТзОВ «Майдан мисливський», ДП «ЛМГ Звірівське» у місцях підгодівлі та зимових скупчень зубрів, а також маршрутним методом за слідами та методом шумового прогону (нагону) на частині території (пробних ділянках).Зрештою, нарахували 18 особин зубра, в тому числі теля до 1 року.