Для лучан придбають інсулінові медикаменти за 700 тисяч
Сьогодні, 10:44
У Луцьку планують масштабну закупівлю інсулінових препаратів для хворих цукровим діабетом.
Про це стало відомо 24 лютого під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів під час розгляду питання.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що у міській раді вирішили зменшити надходження коштів на пільгові медикаменти, натомість закуплять інсулінових препаратів на 700 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо 24 лютого під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів під час розгляду питання.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що у міській раді вирішили зменшити надходження коштів на пільгові медикаменти, натомість закуплять інсулінових препаратів на 700 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На волинському озері браконьєр ловив рибу «острогою»
Сьогодні, 11:02
У Луцьку на ринку продавали «ліву» горілку і цигарки. ФОТО
Сьогодні, 10:57
Для лучан придбають інсулінові медикаменти за 700 тисяч
Сьогодні, 10:44
У «Цуманській пущі» порахували зубрів
Сьогодні, 10:35
У Луцьку планують відремонтувати дороги на трьох вулицях
Сьогодні, 10:30
Медіа