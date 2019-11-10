Для лучан придбають інсулінові медикаменти за 700 тисяч





Про це стало відомо 24 лютого під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів під час розгляду питання.



Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що у міській раді вирішили зменшити надходження коштів на пільгові медикаменти, натомість закуплять інсулінових препаратів на 700 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку планують масштабну закупівлю інсулінових препаратів для хворих цукровим діабетом.Про це стало відомо 24 лютого під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів під час розгляду питання.Директор департаменту фінансів та бюджетуповідомила, що у міській раді вирішили зменшити надходження коштів на пільгові медикаменти, натомість закуплять інсулінових препаратів на 700 тисяч гривень.

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