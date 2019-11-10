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Для лучан придбають інсулінові медикаменти за 700 тисяч

Для лучан придбають інсулінові медикаменти за 700 тисяч
У Луцьку планують масштабну закупівлю інсулінових препаратів для хворих цукровим діабетом.

Про це стало відомо 24 лютого під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів під час розгляду питання.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що у міській раді вирішили зменшити надходження коштів на пільгові медикаменти, натомість закуплять інсулінових препаратів на 700 тисяч гривень.

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Теги: Луцьк, діабет, інсулін, закупівля
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