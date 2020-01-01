Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 лютого

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 25 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. 9:00 - 17:00Школа, водонапірна башта, будинок культури, дитячий садок с. Хмелів, вул. Садова, Нова 1-9с. Хмелівка, вул.: Садова, Зелена, Б.Хмельницького, Закарпатська, Шкільна1. с.Угринів9:00 - 17:00Баня ЦеркваВул.Набережна Шевченка2. 9:00 - 17:00Вул.Львівська1. 10:00-17:00с.Орищі вул.Гагаріна1. 10:00 – 17:00Упр.маг.газ-дів „Львівтрансгаз” (кат.ст.),П-ць Матвійчук Валерій Іванович (пилорама)с. Видерта, вул.8-го Березня 8-19,вул. Б.Хмельницького 2-291. 09:00-17:00ФОП Запоточна Лілія Йосипівна – торговий кіоскОлицьке споживче товариство - магазинЦерква, магазин с.Котіввул.Паркова,вул.Л.Українки,вул. Мирувул.Суворова,2. 09:00-17:00м. КіверціЦерква ХВЄ-молитовний будинокФОП Ігнатишин Микола Леонтійович- автомайстерняФОП Бодак Володимир Іванович - автостоянкаФОП Дмитрієв Семен Гнатович - кузня м.Ківерцівул Чернишевського - повністю3. 09:00-17:00м.Ківерцівул.Мазепи,вул.Вишнева,вул.Глінки,45,47,51,вул.Д.Галицького/частково/ вул.Богуна/частково/4 ТП-47909:00-17:00Вул. Кошового, СувороваВул. Г Запольської,вул.Шкільна - частково1. 9:00-17:00СТзОВ ім. Л Українки с.Колодяжне2. 9:00-17:00СТзОВ ім .Л УкраїнкиДП "Західтранс"ФОП Самчук Л.П.ТзОВ "ВКП " Каскад "с.Колодяжне3.9:00-17:00ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"ПзІІ"Лукойл-Україна"С/Р КолодяжнеПАТ Ковельське ПМК-62ТзОВ "Ліси Волині"Сад.масив "Урожай"МПП «Козацька застава»Сад масив "Будівельник"с.Колодяжнем.Ковель, вул.Грушевського, вул.Варшавська4. ПЛ-0.4кВ від ЗТП №6429:00-17:00 побут с.Зелена1. 9:00-17:00с. Холопичі вул.Кисилинська1. 14:00-17:00Котельня тубдиспансера, пральня,Дитячий садок №12вул. Львівська (частково)вул. Шпитальнавул. Каштановавул. Белінськоговул. Гастелловул. Петра Болбачаннавул. Баранова (частково)вул.Степова (частково)вул.Баранова (частково)вул.Сєченова (частково)вул.Малоомелянівська (частково)вул.Шпитальна, (частково)пров. 4-й Малоомелянівський (частково)вул.Потебні (частково)Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ 10 Л 91-01 9:00-18:00 Магазин Школа Застава Грабове с.Грабове Адамчуки2 КТП 407 9:00-17:00 Магазин с Лисняки3 КТП 317 л-3 9:00-17:00 Магазин с Масловець4 ЗТП 92 9:00-18:00 Весь центр по ліву сторону від(АТБ) до міської ради .Міськарада.НашКрай.Стомат-поліклініка Краевзнавчевский музей.Прокуратура .Магазин. м Любомль вул. Незалежності,Костельна, Наталії Ужвій1. 10:00 - 12:00Ретрансляторсмт. Любешів, вул. Лісна2 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від КТП-17110:00 - 17:00 с. М. Глуша, вул. Лесі Українки, вул. Садова3 КТП-286 12:30 - 14:00смт. Любешів, вул. Галана, вул. Шолохова, вул.30-ти Річчя Перемоги, вул. Дружби4 ЗТП-229 14:30 - 17:00 ПрАТ «МТС Україна», майстерня с. Люб’язь, вул. Двірська5 ПЛ-0.4 кВ від ЩТП-335 10:00 - 17:00 --- с. Люб’язь масив «Гори»Вимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-12:00м-н СОЛО, б-р Шевченка 13, Заброда Олена Олексіївнам-н Кобзар, б-р Шевченка 9, Шостак Дарія Іванівнам-н Коттон, б-р Шевченка 13, Герман Олег Сергійовичм-н Вікнарьов, б-р Шевченка 9, Богун Олег Петровичм-н Техносвіт, б-р Шевченка 9, Кондратьєв Юрій Михайловичм-н Ювілейний, б-р Шевченка 11, Коритко Тетяна Миколаївнаагенство Соломія, б-р Шевченка 9, Мельничук Галина ВасилівнаДерж. Нотаріус, б-р Шевченка 7, Кацевич Тетяна МиколаївнаНотаріус, б-р Шевченка 9, Асадулаєв Олег ЕльзаровичНотаріус, б-р Шевченка 9, Башинська Людмила Петрівнавідділ Пенсійного забезпечення, б-р Шевченка 7, Крак Тетяна Миколаївнаперукарня Прометей, б-р Шевченка 13, Аккудінова Оксана Зіновєвнавідділ реєстр. Виборців, б-р Шевченка 7,Кіндюк Андрій ВалеряновичЦентр соц.служб, б-р Шевченка 7,Лакиш Ольга Олександрівнаупр. праці та соц.захисту, б-р Шевченка 7, Волчанюк Наталія Борисівнастрах. Оранта, б-р Шевченка 7, Козачук Василь Степановичфонд страх. від н.в.,б-р Шевченка 7, Новіков Едуард Володимировичюрист,б-р Шевченка 7, Купира Зінаїда Степанівнаадвокат, б-р Шевченка 7, Дмитрук Валентина ПетрівнаДельта-банк, б-р Шевченка 13,Шимонюк Борис КостянтиновичУкрсоцбанк, б-р Шевченка 11, Давидюк Андрій Валентиновичкафе Ольга, б-р Шевченка 9, Приступчук Олег КарловичЖКО, б-р Шевченка 7, Чайка Олена Іванівнаб-р. Шевченка 5-132. ПЛ-10кВ 77-22/КТП-38 9:00-17:00 Вул. Луцька 31-83, 10-843. ПЛ-0.4кВ Л-5 від ТП-1 9:00-17:00 Податкова інспекція вул. Піонерська 18 Платонова ірина ОлександрівнаМиру, 2-8Кобзаря 31-49, 34-564. ПЛ-0.4 Л-2 від ТП-1 9:00-17:00 Новоапостолівська церква вул.Зелена 35 Фесюк Валерій Васильовичвул.Східна 2-30,1-27авул.Зелена 18-32,17-35вул.Заводська 1,3пр-т Дружби 33Вимкнень споживачів не заплановано1 Л30-04 9:00-17:00 м.Рожище цех, контора, майстерня, виробнича база, АЗС. м.Рожише вул.Терешкової..2 Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище цех по переробці м’яса, АЗС, ГРП-2, контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробничі бази, магазин №2, виробнича база, деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.3 ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.4 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, церква, зернотік, картоплесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2.с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП.с.Доросині овочесховище. с.Любче (повністю)с.Кроватка вул. Першотравнева, Молодіжна, Партизанська, Шкільна, Пугачова.с.Залісці вул. Молодіжна, Перемоги.5 Л71-05 9:00-17:00 с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна. с.Любче Жовтнева, Миру, Ковельська, Садова, Зелена, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру.1. 10:00 - 16:00с. Мокре Хутір Ярмолюки.1 ПЛ-0,4 кВКТП-160 10:00-16:00ФАП, ТРСТ - магазин с.Синявка2 ПЛ-0,4 кВКТП-107 10:00-16:30 Соминська с/р – адмінбудинок, клуб, ФАП, ФОП Мисюк І.Ю. , Войчук В.В. – магазин, ТзОВ «АПК Волинь» с.Сомин3 ПЛ-0,4 кВКТП-78 Л-3 11:00-13:00 с.Ружин4 ПЛ-0,4 кВЗТП-282 Л-10 10:00-16:30 Турійське РТМР «Тур»- адмінприміщення, РВ УМВС – адмінприміщення , котельня с.м.т.Турійськ вул. Луцька, Чорновола5 ПЛ-0,4 кВЩТП-247 Л-3 10:00-16:30 с.м.т.Луків вул.Л.Українки, Гагаріна, Галана