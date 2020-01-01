Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 25 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
Школа, водонапірна башта, будинок культури, дитячий садок с. Хмелів, вул. Садова, Нова 1-9
с. Хмелівка, вул.: Садова, Зелена, Б.Хмельницького, Закарпатська, Шкільна
Горохівський район
1. с.Угринів
9:00 - 17:00
Баня Церква
Вул.Набережна Шевченка
2. 9:00 - 17:00
Вул.Львівська
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
с.Орищі вул.Гагаріна
Камінь-Каширський район
1. 10:00 – 17:00
Упр.маг.газ-дів „Львівтрансгаз” (кат.ст.),
П-ць Матвійчук Валерій Іванович (пилорама)
с. Видерта, вул.8-го Березня 8-19,
вул. Б.Хмельницького 2-29
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
ФОП Запоточна Лілія Йосипівна – торговий кіоск
Олицьке споживче товариство - магазин
Церква, магазин с.Котів
вул.Паркова,
вул.Л.Українки,
вул. Миру
вул.Суворова,
2. 09:00-17:00
м. Ківерці
Церква ХВЄ-молитовний будинок
ФОП Ігнатишин Микола Леонтійович- автомайстерня
ФОП Бодак Володимир Іванович - автостоянка
ФОП Дмитрієв Семен Гнатович - кузня м.Ківерці
вул Чернишевського - повністю
3. 09:00-17:00
м.Ківерці
вул.Мазепи,
вул.Вишнева,
вул.Глінки,45,47,51,
вул.Д.Галицького/частково/ вул.Богуна/частково/
4 ТП-479
09:00-17:00
Вул. Кошового, Суворова
Вул. Г Запольської,
вул.Шкільна - частково
Ковельський район
1. 9:00-17:00
СТзОВ ім. Л Українки с.Колодяжне
2. 9:00-17:00
СТзОВ ім .Л Українки
ДП "Західтранс"
ФОП Самчук Л.П.
ТзОВ "ВКП " Каскад "
с.Колодяжне
3.
9:00-17:00
ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"
ПзІІ"Лукойл-Україна"
С/Р Колодяжне
ПАТ Ковельське ПМК-62
ТзОВ "Ліси Волині"
Сад.масив "Урожай"
МПП «Козацька застава»
Сад масив "Будівельник"
с.Колодяжне
м.Ковель, вул.Грушевського, вул.Варшавська
4. ПЛ-0.4кВ від ЗТП №642
9:00-17:00 побут с.Зелена
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с. Холопичі вул.Кисилинська
місто Луцьк
1. 14:00-17:00
Котельня тубдиспансера, пральня,
Дитячий садок №12
вул. Львівська (частково)
вул. Шпитальна
вул. Каштанова
вул. Белінського
вул. Гастелло
вул. Петра Болбачанна
вул. Баранова (частково)
вул.Степова (частково)
вул.Баранова (частково)
вул.Сєченова (частково)
вул.Малоомелянівська (частково)
вул.Шпитальна, (частково)
пров. 4-й Малоомелянівський (частково)
вул.Потебні (частково)
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 10 Л 91-01 9:00-18:00 Магазин Школа Застава Грабове с.Грабове Адамчуки
2 КТП 407 9:00-17:00 Магазин с Лисняки
3 КТП 317 л-3 9:00-17:00 Магазин с Масловець
4 ЗТП 92 9:00-18:00 Весь центр по ліву сторону від(АТБ) до міської ради .Міськарада.НашКрай.Стомат-поліклініка Краевзнавчевский музей.Прокуратура .Магазин. м Любомль вул. Незалежності,Костельна, Наталії Ужвій
Любешівський район
1. 10:00 - 12:00
Ретранслятор
смт. Любешів, вул. Лісна
2 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від КТП-171
10:00 - 17:00 с. М. Глуша, вул. Лесі Українки, вул. Садова
3 КТП-286 12:30 - 14:00
смт. Любешів, вул. Галана, вул. Шолохова, вул.30-ти Річчя Перемоги, вул. Дружби
4 ЗТП-229 14:30 - 17:00 ПрАТ «МТС Україна», майстерня с. Люб’язь, вул. Двірська
5 ПЛ-0.4 кВ від ЩТП-335 10:00 - 17:00 --- с. Люб’язь масив «Гори»
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 9:00-12:00
м-н СОЛО, б-р Шевченка 13, Заброда Олена Олексіївна
м-н Кобзар, б-р Шевченка 9, Шостак Дарія Іванівна
м-н Коттон, б-р Шевченка 13, Герман Олег Сергійович
м-н Вікнарьов, б-р Шевченка 9, Богун Олег Петрович
м-н Техносвіт, б-р Шевченка 9, Кондратьєв Юрій Михайлович
м-н Ювілейний, б-р Шевченка 11, Коритко Тетяна Миколаївна
агенство Соломія, б-р Шевченка 9, Мельничук Галина Василівна
Держ. Нотаріус, б-р Шевченка 7, Кацевич Тетяна Миколаївна
Нотаріус, б-р Шевченка 9, Асадулаєв Олег Ельзарович
Нотаріус, б-р Шевченка 9, Башинська Людмила Петрівна
відділ Пенсійного забезпечення, б-р Шевченка 7, Крак Тетяна Миколаївна
перукарня Прометей, б-р Шевченка 13, Аккудінова Оксана Зіновєвна
відділ реєстр. Виборців, б-р Шевченка 7,Кіндюк Андрій Валерянович
Центр соц.служб, б-р Шевченка 7,Лакиш Ольга Олександрівна
упр. праці та соц.захисту, б-р Шевченка 7, Волчанюк Наталія Борисівна
страх. Оранта, б-р Шевченка 7, Козачук Василь Степанович
фонд страх. від н.в.,б-р Шевченка 7, Новіков Едуард Володимирович
юрист,б-р Шевченка 7, Купира Зінаїда Степанівна
адвокат, б-р Шевченка 7, Дмитрук Валентина Петрівна
Дельта-банк, б-р Шевченка 13,Шимонюк Борис Костянтинович
Укрсоцбанк, б-р Шевченка 11, Давидюк Андрій Валентинович
кафе Ольга, б-р Шевченка 9, Приступчук Олег Карлович
ЖКО, б-р Шевченка 7, Чайка Олена Іванівна
б-р. Шевченка 5-13
2. ПЛ-10кВ 77-22/КТП-38 9:00-17:00 Вул. Луцька 31-83, 10-84
3. ПЛ-0.4кВ Л-5 від ТП-1 9:00-17:00 Податкова інспекція вул. Піонерська 18 Платонова ірина Олександрівна
Миру, 2-8
Кобзаря 31-49, 34-56
4. ПЛ-0.4 Л-2 від ТП-1 9:00-17:00 Новоапостолівська церква вул.Зелена 35 Фесюк Валерій Васильович
вул.Східна 2-30,1-27а
вул.Зелена 18-32,17-35
вул.Заводська 1,3
пр-т Дружби 33
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 Л30-04 9:00-17:00 м.Рожище цех, контора, майстерня, виробнича база, АЗС. м.Рожише вул.Терешкової..
2 Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище цех по переробці м’яса, АЗС, ГРП-2, контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробничі бази, магазин №2, виробнича база, деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.
3 ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.
4 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, церква, зернотік, картоплесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2.
с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП.
с.Доросині овочесховище. с.Любче (повністю)
с.Кроватка вул. Першотравнева, Молодіжна, Партизанська, Шкільна, Пугачова.
с.Залісці вул. Молодіжна, Перемоги.
5 Л71-05 9:00-17:00 с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна. с.Любче Жовтнева, Миру, Ковельська, Садова, Зелена, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру.
.
Старовижівський район
1. 10:00 - 16:00
с. Мокре Хутір Ярмолюки.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-160 10:00-16:00
ФАП, ТРСТ - магазин с.Синявка
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-107 10:00-16:30 Соминська с/р – адмінбудинок, клуб, ФАП, ФОП Мисюк І.Ю. , Войчук В.В. – магазин, ТзОВ «АПК Волинь» с.Сомин
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-78 Л-3 11:00-13:00 с.Ружин
4 ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-282 Л-10 10:00-16:30 Турійське РТМР «Тур»- адмінприміщення, РВ УМВС – адмінприміщення , котельня с.м.т.Турійськ вул. Луцька, Чорновола
5 ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-247 Л-3 10:00-16:30 с.м.т.Луків вул.Л.Українки, Гагаріна, Галана
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Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
Школа, водонапірна башта, будинок культури, дитячий садок с. Хмелів, вул. Садова, Нова 1-9
с. Хмелівка, вул.: Садова, Зелена, Б.Хмельницького, Закарпатська, Шкільна
Горохівський район
1. с.Угринів
9:00 - 17:00
Баня Церква
Вул.Набережна Шевченка
2. 9:00 - 17:00
Вул.Львівська
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
с.Орищі вул.Гагаріна
Камінь-Каширський район
1. 10:00 – 17:00
Упр.маг.газ-дів „Львівтрансгаз” (кат.ст.),
П-ць Матвійчук Валерій Іванович (пилорама)
с. Видерта, вул.8-го Березня 8-19,
вул. Б.Хмельницького 2-29
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
ФОП Запоточна Лілія Йосипівна – торговий кіоск
Олицьке споживче товариство - магазин
Церква, магазин с.Котів
вул.Паркова,
вул.Л.Українки,
вул. Миру
вул.Суворова,
2. 09:00-17:00
м. Ківерці
Церква ХВЄ-молитовний будинок
ФОП Ігнатишин Микола Леонтійович- автомайстерня
ФОП Бодак Володимир Іванович - автостоянка
ФОП Дмитрієв Семен Гнатович - кузня м.Ківерці
вул Чернишевського - повністю
3. 09:00-17:00
м.Ківерці
вул.Мазепи,
вул.Вишнева,
вул.Глінки,45,47,51,
вул.Д.Галицького/частково/ вул.Богуна/частково/
4 ТП-479
09:00-17:00
Вул. Кошового, Суворова
Вул. Г Запольської,
вул.Шкільна - частково
Ковельський район
1. 9:00-17:00
СТзОВ ім. Л Українки с.Колодяжне
2. 9:00-17:00
СТзОВ ім .Л Українки
ДП "Західтранс"
ФОП Самчук Л.П.
ТзОВ "ВКП " Каскад "
с.Колодяжне
3.
9:00-17:00
ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"
ПзІІ"Лукойл-Україна"
С/Р Колодяжне
ПАТ Ковельське ПМК-62
ТзОВ "Ліси Волині"
Сад.масив "Урожай"
МПП «Козацька застава»
Сад масив "Будівельник"
с.Колодяжне
м.Ковель, вул.Грушевського, вул.Варшавська
4. ПЛ-0.4кВ від ЗТП №642
9:00-17:00 побут с.Зелена
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с. Холопичі вул.Кисилинська
місто Луцьк
1. 14:00-17:00
Котельня тубдиспансера, пральня,
Дитячий садок №12
вул. Львівська (частково)
вул. Шпитальна
вул. Каштанова
вул. Белінського
вул. Гастелло
вул. Петра Болбачанна
вул. Баранова (частково)
вул.Степова (частково)
вул.Баранова (частково)
вул.Сєченова (частково)
вул.Малоомелянівська (частково)
вул.Шпитальна, (частково)
пров. 4-й Малоомелянівський (частково)
вул.Потебні (частково)
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 10 Л 91-01 9:00-18:00 Магазин Школа Застава Грабове с.Грабове Адамчуки
2 КТП 407 9:00-17:00 Магазин с Лисняки
3 КТП 317 л-3 9:00-17:00 Магазин с Масловець
4 ЗТП 92 9:00-18:00 Весь центр по ліву сторону від(АТБ) до міської ради .Міськарада.НашКрай.Стомат-поліклініка Краевзнавчевский музей.Прокуратура .Магазин. м Любомль вул. Незалежності,Костельна, Наталії Ужвій
Любешівський район
1. 10:00 - 12:00
Ретранслятор
смт. Любешів, вул. Лісна
2 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від КТП-171
10:00 - 17:00 с. М. Глуша, вул. Лесі Українки, вул. Садова
3 КТП-286 12:30 - 14:00
смт. Любешів, вул. Галана, вул. Шолохова, вул.30-ти Річчя Перемоги, вул. Дружби
4 ЗТП-229 14:30 - 17:00 ПрАТ «МТС Україна», майстерня с. Люб’язь, вул. Двірська
5 ПЛ-0.4 кВ від ЩТП-335 10:00 - 17:00 --- с. Люб’язь масив «Гори»
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 9:00-12:00
м-н СОЛО, б-р Шевченка 13, Заброда Олена Олексіївна
м-н Кобзар, б-р Шевченка 9, Шостак Дарія Іванівна
м-н Коттон, б-р Шевченка 13, Герман Олег Сергійович
м-н Вікнарьов, б-р Шевченка 9, Богун Олег Петрович
м-н Техносвіт, б-р Шевченка 9, Кондратьєв Юрій Михайлович
м-н Ювілейний, б-р Шевченка 11, Коритко Тетяна Миколаївна
агенство Соломія, б-р Шевченка 9, Мельничук Галина Василівна
Держ. Нотаріус, б-р Шевченка 7, Кацевич Тетяна Миколаївна
Нотаріус, б-р Шевченка 9, Асадулаєв Олег Ельзарович
Нотаріус, б-р Шевченка 9, Башинська Людмила Петрівна
відділ Пенсійного забезпечення, б-р Шевченка 7, Крак Тетяна Миколаївна
перукарня Прометей, б-р Шевченка 13, Аккудінова Оксана Зіновєвна
відділ реєстр. Виборців, б-р Шевченка 7,Кіндюк Андрій Валерянович
Центр соц.служб, б-р Шевченка 7,Лакиш Ольга Олександрівна
упр. праці та соц.захисту, б-р Шевченка 7, Волчанюк Наталія Борисівна
страх. Оранта, б-р Шевченка 7, Козачук Василь Степанович
фонд страх. від н.в.,б-р Шевченка 7, Новіков Едуард Володимирович
юрист,б-р Шевченка 7, Купира Зінаїда Степанівна
адвокат, б-р Шевченка 7, Дмитрук Валентина Петрівна
Дельта-банк, б-р Шевченка 13,Шимонюк Борис Костянтинович
Укрсоцбанк, б-р Шевченка 11, Давидюк Андрій Валентинович
кафе Ольга, б-р Шевченка 9, Приступчук Олег Карлович
ЖКО, б-р Шевченка 7, Чайка Олена Іванівна
б-р. Шевченка 5-13
2. ПЛ-10кВ 77-22/КТП-38 9:00-17:00 Вул. Луцька 31-83, 10-84
3. ПЛ-0.4кВ Л-5 від ТП-1 9:00-17:00 Податкова інспекція вул. Піонерська 18 Платонова ірина Олександрівна
Миру, 2-8
Кобзаря 31-49, 34-56
4. ПЛ-0.4 Л-2 від ТП-1 9:00-17:00 Новоапостолівська церква вул.Зелена 35 Фесюк Валерій Васильович
вул.Східна 2-30,1-27а
вул.Зелена 18-32,17-35
вул.Заводська 1,3
пр-т Дружби 33
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 Л30-04 9:00-17:00 м.Рожище цех, контора, майстерня, виробнича база, АЗС. м.Рожише вул.Терешкової..
2 Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище цех по переробці м’яса, АЗС, ГРП-2, контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробничі бази, магазин №2, виробнича база, деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.
3 ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.
4 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, церква, зернотік, картоплесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2.
с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП.
с.Доросині овочесховище. с.Любче (повністю)
с.Кроватка вул. Першотравнева, Молодіжна, Партизанська, Шкільна, Пугачова.
с.Залісці вул. Молодіжна, Перемоги.
5 Л71-05 9:00-17:00 с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна. с.Любче Жовтнева, Миру, Ковельська, Садова, Зелена, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру.
.
Старовижівський район
1. 10:00 - 16:00
с. Мокре Хутір Ярмолюки.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-160 10:00-16:00
ФАП, ТРСТ - магазин с.Синявка
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-107 10:00-16:30 Соминська с/р – адмінбудинок, клуб, ФАП, ФОП Мисюк І.Ю. , Войчук В.В. – магазин, ТзОВ «АПК Волинь» с.Сомин
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-78 Л-3 11:00-13:00 с.Ружин
4 ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-282 Л-10 10:00-16:30 Турійське РТМР «Тур»- адмінприміщення, РВ УМВС – адмінприміщення , котельня с.м.т.Турійськ вул. Луцька, Чорновола
5 ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-247 Л-3 10:00-16:30 с.м.т.Луків вул.Л.Українки, Гагаріна, Галана
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