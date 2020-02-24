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У Луцьку на ринку продавали «ліву» горілку і цигарки. ФОТО

У Луцьку на ринку продавали «ліву» горілку і цигарки. ФОТО
Днями співробітники податкової міліції Волині під процесуальним керівництвом прокуратури області у Луцьку виявили та ліквідували канал збуту тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку.

Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.

В рамках проведення операції "Акциз-2020" встановили, що 40-річний житель обласного центру у власних гаражних приміщеннях незаконно зберігав значну партію алкогольних напоїв та тютюнових виробів, без марок акцизного податку встановленого зразка. При цьому оперативники встановили, що незаконна реалізація підакцизного товару здійснювалась на території одного з ринків міста Луцька.

Відтак, на підставі ухвал суду провели 5 санкціонованих оглядів житлових, гаражних приміщень, в яких накопичувались та зберігались підакцизні товари, а також провели огляд торгової точки, з якої правопорушник здійснював реалізацію фальсифікату. Поруч з цим, провели огляд автомобіля, який використовувався для транспортування контрафактного тютюну та алкоголю.

За результатами оглядів із незаконного обігу вилучили понад 10 000 пачок тютюнових виробів, фальсифіковані алкогольні напої об’ємом 1000 літрів, готівкові кошти отримані від незаконної реалізації в сумі 93 тисячі гривень та транспортний засіб марки BMW. Крім того, вилучили мобільний телефон, який використовувався «бізнесменом» для придбання та реалізації підакцизу.

Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить майже 1 мільйон гривень.

Наразі вирішують питання про арешт вилученого майна, а також проводиться весь комплекс заходів з метою встановлення каналів постачання на територію області фальсифікату.

У Луцьку на ринку продавали «ліву» горілку і цигарки. ФОТО
У Луцьку на ринку продавали «ліву» горілку і цигарки. ФОТО


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Теги: Луцьк, горілка, цигарки, ринок
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