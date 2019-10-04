На волинському озері браконьєр ловив рибу «острогою»
Сьогодні, 11:02
На озері Домашнє поблизу села Кримне Старовижівського району зловили браконьєра.
Так, 20 лютого близько 22 години викрили чоловіка, який ловив рибу забороненим колючим знаряддям – «острогою», - пише Волинський рибоохоронний патруль.
Зазначається, що на порушника оформили адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП, знаряддя лову вилучили.
Того ж дня рибпатруль зафіксував порушення правил рибальства на зимувальній ямі. Так, на озері Пісочне поблизу села Любохини Старовижівського району викрили чоловіка, який ловив рибу на зимувальних ямах. На особу оформили протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП.
Пізніше, під час обстеження на тій самій водоймі знайшли чотири безгосподарські сітки, загальною довжиною 280 метрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 20 лютого близько 22 години викрили чоловіка, який ловив рибу забороненим колючим знаряддям – «острогою», - пише Волинський рибоохоронний патруль.
Зазначається, що на порушника оформили адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП, знаряддя лову вилучили.
Того ж дня рибпатруль зафіксував порушення правил рибальства на зимувальній ямі. Так, на озері Пісочне поблизу села Любохини Старовижівського району викрили чоловіка, який ловив рибу на зимувальних ямах. На особу оформили протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП.
Пізніше, під час обстеження на тій самій водоймі знайшли чотири безгосподарські сітки, загальною довжиною 280 метрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чому у луцьких маршрутках досі «ходить» готівка
Сьогодні, 11:14
На волинському озері браконьєр ловив рибу «острогою»
Сьогодні, 11:02
У Луцьку на ринку продавали «ліву» горілку і цигарки. ФОТО
Сьогодні, 10:57
Для лучан придбають інсулінові медикаменти за 700 тисяч
Сьогодні, 10:44
У «Цуманській пущі» порахували зубрів
Сьогодні, 10:35
Медіа