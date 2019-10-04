На волинському озері браконьєр ловив рибу «острогою»

На озері Домашнє поблизу села Кримне Старовижівського району зловили браконьєра.Так, 20 лютого близько 22 години викрили чоловіка, який ловив рибу забороненим колючим знаряддям – «острогою», - пише Волинський рибоохоронний патруль.Зазначається, що на порушника оформили адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП, знаряддя лову вилучили.Того ж дня рибпатруль зафіксував порушення правил рибальства на зимувальній ямі. Так, на озері Пісочне поблизу села Любохини Старовижівського району викрили чоловіка, який ловив рибу на зимувальних ямах. На особу оформили протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП.Пізніше, під час обстеження на тій самій водоймі знайшли чотири безгосподарські сітки, загальною довжиною 280 метрів.