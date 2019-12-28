Чому у луцьких маршрутках досі «ходить» готівка





Про це Володимир Степанов.



Він нагадав, що у луцькому громадському транспорті діє система безготівкового розрахунку: платити за проїзд можна з допомогою спеціальних карток або мобільного додатку, натомість обіг готівки заборонений. При цьому у маршрутках частина пасажирів все ще платить за проїзд готівкою.



«Слід пам’ятати, що така оплата не зараховується і пасажира має право оштрафувати контролер», - каже чиновник.



Нагадаємо, штраф за неоплачений проїзд у маршрутках – 120 гривень.



З його слів, перевізників збирали на нараду, де в тому числі обговорювали оплату за проїзд готівкою. Вони стверджували, що в місті не вистачає терміналів для купівлі і поповнення карток, мовляв заходять пасажири і кажуть, що не мають грошей на картці.



«Я вважаю такі заяви безпідставними. Місто забезпечене достатньою кількістю терміналів. Наразі їх є 40, а до кінця лютого на зупинках з’явиться ще кілька додаткових, які працюватимуть на поповнення. Загалом карток купують вже значно менше, здебільшого – лише поповнюють рахунок. Проблем з цим немає. Тим більше, що поповнити картку можна через додаток», - стверджує Володимир Степанов.



«Просто водії зайняли пасивну позицію і не відмовляються від готівки», - додає він.



Начальник управління транспорту каже, що працівники мерії перевірятимуть маршрутки. Якщо таке порушення знайдуть, перевізнику дадуть приписи. Більше трьох приписів за рік є підставою для розірвання договору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцьких маршрутках досі є можливість розрахуватись готівкою, тому що водії це дозволяють. При цьому такі пасажири наражаються на ризик бути оштрафованим контролером.Про це «Першому» розповів начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської радиВін нагадав, що у луцькому громадському транспорті діє система безготівкового розрахунку: платити за проїзд можна з допомогою спеціальних карток або мобільного додатку, натомість обіг готівки заборонений. При цьому у маршрутках частина пасажирів все ще платить за проїзд готівкою.«Слід пам’ятати, що така оплата не зараховується і пасажира має право оштрафувати контролер», - каже чиновник.Нагадаємо, штраф за неоплачений проїзд у маршрутках – 120 гривень.З його слів, перевізників збирали на нараду, де в тому числі обговорювали оплату за проїзд готівкою. Вони стверджували, що в місті не вистачає терміналів для купівлі і поповнення карток, мовляв заходять пасажири і кажуть, що не мають грошей на картці.«Я вважаю такі заяви безпідставними. Місто забезпечене достатньою кількістю терміналів. Наразі їх є 40, а до кінця лютого на зупинках з’явиться ще кілька додаткових, які працюватимуть на поповнення. Загалом карток купують вже значно менше, здебільшого – лише поповнюють рахунок. Проблем з цим немає. Тим більше, що поповнити картку можна через додаток», - стверджує Володимир Степанов.«Просто водії зайняли пасивну позицію і не відмовляються від готівки», - додає він.Начальник управління транспорту каже, що працівники мерії перевірятимуть маршрутки. Якщо таке порушення знайдуть, перевізнику дадуть приписи. Більше трьох приписів за рік є підставою для розірвання договору.

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