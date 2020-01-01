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У Луцьку під час різкого гальмування автобуса травмувалась пасажирка

У Луцьку під час різкого гальмування автобуса травмувалась пасажирка
У Луцьку під час різкого гальмування автобуса «Еталон» тілесні ушкодження отримала 56-річна пасажирка транспортного засобу.

Інцидент трапився 22 лютого близько 15 години, - пише ГУНП Волинській області.

Потерпілу не госпіталізували. За кермом транспортного засобу перебував 70-річний житель обласного центру.

За цим фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 си.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або до трьох років обмеження волі.




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Теги: аварія, Луцьк
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