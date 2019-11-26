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Із навчального закладу втік неповнолітній волинянин: тривають пошуки

Із навчального закладу втік неповнолітній волинянин: тривають пошуки
Розшукують жителя села Усичі Луцького району Логачова Юліана Сергійовича, 27 березня 2003 року народження.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Неповнолітній 23 лютого самостійно залишив навчальний заклад та досі його місце перебування невідоме. На телефонні дзвінки не відповідає.

Прикмети: зріст близько 180 см., середньої тілобудови, волосся темно-русявого кольору, карі очі.

Був одягнений: у чорну куртку, спортивні штани та кепку з козирком чорного кольору.

Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація щодо можливого місяця перебування неповнолітнього, невідкладно повідомити правоохоронців за такими номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 099-230-15-88 або на лінію «102».


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Теги: розшук, неповнолітній, Волинь
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