Із навчального закладу втік неповнолітній волинянин: тривають пошуки

Логачова Юліана Сергійовича, 27 березня 2003 року народження.



Про це повідомляє



Неповнолітній 23 лютого самостійно залишив навчальний заклад та досі його місце перебування невідоме. На телефонні дзвінки не відповідає.



Прикмети: зріст близько 180 см., середньої тілобудови, волосся темно-русявого кольору, карі очі.



Був одягнений: у чорну куртку, спортивні штани та кепку з козирком чорного кольору.



Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація щодо можливого місяця перебування неповнолітнього, невідкладно повідомити правоохоронців за такими номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 099-230-15-88 або на лінію «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розшукують жителя села Усичі Луцького району, 27 березня 2003 року народження.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині. Неповнолітній 23 лютого самостійно залишив навчальний заклад та досі його місце перебування невідоме. На телефонні дзвінки не відповідає.зріст близько 180 см., середньої тілобудови, волосся темно-русявого кольору, карі очі.у чорну куртку, спортивні штани та кепку з козирком чорного кольору.Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація щодо можливого місяця перебування неповнолітнього, невідкладно повідомити правоохоронців за такими номерами телефонів:або на лінію

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію