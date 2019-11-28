У Рівному розглядають апеляції у справі про вбивство Катерини Литкіної. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:51
24-го лютого у Рівному розпочався судовий розгляд апеляційної скарги, яку подали адвокати засуджених за вбивство неповнолітньої мешканки Нововолинська Катерини Литкіної.
Нагадаємо, попереднє і перше засідання у Апеляційному суді Рівненської області пройшло 28-го листопада, - пише Буг.
Однак через відсутність перекладача для Максима Терлецього, за його заявою, було перенесено розгляд справи.
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На засіданні 24-го лютого присутні два адвокати Назара Статочнюка і один Терлецького, батько вбитої дівчини Сергій Литкін.
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Перекладач – асистент кафедри слов’янської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка прибула на засідання.
Під конвоєм в судову залу доставили Терлецького та Статочнюка, яких нагадаємо, було засуджено Ковельським міськрайонним судом: до 13 років 6 місяців та до 14 років 6 місяців позбавлення волі відповідно.
Нагадаємо, адвокати подали по дві апеляційні скарги і просять скасувати вирок і призначити новий розгляд справи у суді першої інстанції.
Суд розглянув питання про відкладення судового розгляду справи: Терлецький хоче, щоб його захищали два адвокати.Через відсутність другого захисника засідання перенесли.
Деталі згодом.
Нагадаємо, що 11-го серпня 2016-го року близько 21 години у Нововолинську на териконі шахти №3 знайдено тіло 16-річної Каті Литкіної. Після десятиденних пошуків зниклої доньки (із залученням поліції) батько знайшов її мертвою. У дівчини була розбита голова, обличчя понівечене та прикрите волоссям. Підозри впали на знайомих хлопців Каті, двоюрідних братів. У вечір, коли зникла, виходила віддати одному з них диск та малюнки. Обоє після вбивства залишили країну. Один із них проживає в Словенії, тому поспішив додому. Інший виїхав за кордон, проте невдовзі повернувся. Підозрюваних затримали. В молодшого – Назара Статочнюка – знайшли флешку Катерини Литкіної, яка зникла з її телефону. Комп’ютерна експертиза показала, що напередодні вбивства він неодноразово переглядав фрагмент фільму “Безславні виродки” із розбиттям голови. У Ковельському міськрайонному суді відтворили відео слідчого експерименту за участю обвинуваченого у вбивстві Максима Терлецького, який розповів, що вбивство скоїв його брат, а він допоміг перенести тіло. Його показання містили розбіжності з показаннями свідків, що врахував суд при ухваленні вироку. 28-го березня 2018 року Ковельський міськрайонний суд виніс вирок Максиму Терлецькому та Назару Статочнюку у справі вбивства Литкіної.
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Нагадаємо, попереднє і перше засідання у Апеляційному суді Рівненської області пройшло 28-го листопада, - пише Буг.
Однак через відсутність перекладача для Максима Терлецього, за його заявою, було перенесено розгляд справи.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вбивцям Каті Литкіної винесли вирок
На засіданні 24-го лютого присутні два адвокати Назара Статочнюка і один Терлецького, батько вбитої дівчини Сергій Литкін.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Я захищаю ангела» та «дитяче вбивство»: що у суді кажуть адвокати обвинувачених у вбивстві Каті Литкіної
Перекладач – асистент кафедри слов’янської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка прибула на засідання.
Під конвоєм в судову залу доставили Терлецького та Статочнюка, яких нагадаємо, було засуджено Ковельським міськрайонним судом: до 13 років 6 місяців та до 14 років 6 місяців позбавлення волі відповідно.
Нагадаємо, адвокати подали по дві апеляційні скарги і просять скасувати вирок і призначити новий розгляд справи у суді першої інстанції.
Суд розглянув питання про відкладення судового розгляду справи: Терлецький хоче, щоб його захищали два адвокати.Через відсутність другого захисника засідання перенесли.
Деталі згодом.
Нагадаємо, що 11-го серпня 2016-го року близько 21 години у Нововолинську на териконі шахти №3 знайдено тіло 16-річної Каті Литкіної. Після десятиденних пошуків зниклої доньки (із залученням поліції) батько знайшов її мертвою. У дівчини була розбита голова, обличчя понівечене та прикрите волоссям. Підозри впали на знайомих хлопців Каті, двоюрідних братів. У вечір, коли зникла, виходила віддати одному з них диск та малюнки. Обоє після вбивства залишили країну. Один із них проживає в Словенії, тому поспішив додому. Інший виїхав за кордон, проте невдовзі повернувся. Підозрюваних затримали. В молодшого – Назара Статочнюка – знайшли флешку Катерини Литкіної, яка зникла з її телефону. Комп’ютерна експертиза показала, що напередодні вбивства він неодноразово переглядав фрагмент фільму “Безславні виродки” із розбиттям голови. У Ковельському міськрайонному суді відтворили відео слідчого експерименту за участю обвинуваченого у вбивстві Максима Терлецького, який розповів, що вбивство скоїв його брат, а він допоміг перенести тіло. Його показання містили розбіжності з показаннями свідків, що врахував суд при ухваленні вироку. 28-го березня 2018 року Ковельський міськрайонний суд виніс вирок Максиму Терлецькому та Назару Статочнюку у справі вбивства Литкіної.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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