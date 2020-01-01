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Під Луцьком автівка, в якій перебувала 5-річна дитина, злетіла у кювет. ФОТО

Під Луцьком автівка, в якій перебувала 5-річна дитина, злетіла у кювет. ФОТО
У селі Забороль, поблизу Луцька, автомобіль з неповнолітньою пасажиркою злетів у кювет.

Аварія сталася сьогодні, 24 лютого, близько 8-ї години ранку, - інформує патрульна поліція у Волинській області.

Повідомляють, водій Fiat Punto не впоралась з керуванням, зіткнулась з бетонною огорожею та злетіла в кювет.

На щастя, ані водій авто, ані 5-річна донька не постраждали. Дитина перебувала в автокріслі.

Нагадують, від початку року патрульні винесли вже 11 постанов на керманичів, які перевозили дітей без відповідних спецзасобів. Штраф за це порушення – 510 гривень.

Під Луцьком автівка, в якій перебувала 5-річна дитина, злетіла у кювет. ФОТО
Під Луцьком автівка, в якій перебувала 5-річна дитина, злетіла у кювет. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, погодні умови
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