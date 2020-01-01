Під Луцьком автівка, в якій перебувала 5-річна дитина, злетіла у кювет. ФОТО





Аварія сталася сьогодні, 24 лютого, близько 8-ї години ранку, - інформує



Повідомляють, водій Fiat Punto не впоралась з керуванням, зіткнулась з бетонною огорожею та злетіла в кювет.



На щастя, ані водій авто, ані 5-річна донька не постраждали. Дитина перебувала в автокріслі.



Нагадують, від початку року патрульні винесли вже 11 постанов на керманичів, які перевозили дітей без відповідних спецзасобів. Штраф за це порушення – 510 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Забороль, поблизу Луцька, автомобіль з неповнолітньою пасажиркою злетів у кювет.Аварія сталася сьогодні, 24 лютого, близько 8-ї години ранку, - інформує патрульна поліція у Волинській області. Повідомляють, водій Fiat Punto не впоралась з керуванням, зіткнулась з бетонною огорожею та злетіла в кювет.На щастя, ані водій авто, ані 5-річна донька не постраждали. Дитина перебувала в автокріслі.Нагадують, від початку року патрульні винесли вже 11 постанов на керманичів, які перевозили дітей без відповідних спецзасобів. Штраф за це порушення – 510 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію