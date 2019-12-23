вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На арені розваг «GeneratorCіty» триває набір до «Школи ролера»*

На арені розваг «GeneratorCіty» триває набір до «Школи ролера»*
Навчитися кататись на роликах – цілком реально з інструкторами арени розваг «GeneratorCіty». Для усіх, хто бажає вдосконалити свої вміння або навчитися круто кататись, триває набір до «Школи ролера».

Про це повідомляють в адміністрації закладу.

«Дитячі та дорослі мрії здійснюються на арені розваг «GeneratorCіty». Професійні інструктори навчатимуть за одним із вибраних рівнів: початковий, середній, високий. Рівні в свою чергу поділяються за віковими категоріями: 6-9, 8-12, 12-17, 18+ років», - розповіли у закладі.

До слова, курс одного рівня складається із 8 занять (2 заняття в тиждень).

Тривалість заняття: 1 година.

Вартість одного заняття дорівнює вартості входу на арену розваг (ви платите тільки за катання на роликах).

Після проходження програми одного з рівнів відвідувачі «Школи ролера» отримають відповідний сертифікат.

З детальною програмою «Школи ролера» можна ознайомитися в касі арени розваг «GeneratorCity» або за телефоном: (067) 334 50 86.

Адреса: ТРЦ «ПортCity», вулиця Сухомлинського 1, 2-й поверх.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: «GeneratorCіty», «Школи ролера»
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Майже 140 волинських агровиробників внесли до Державного аграрного реєстру
Сьогодні, 12:45
Завтра, 25 лютого, центр Луцька залишиться без води
Сьогодні, 12:40
На арені розваг «GeneratorCіty» триває набір до «Школи ролера»*
Сьогодні, 12:30
«Геть аваковірус»: у Луцьку вимагають звільнити Авакова. ФОТО
Сьогодні, 12:18
Закрили школи, магазини і держустанови: як живе охоплена коронавірусом Італія. ФОТО
Сьогодні, 12:14
Схожі новини
На роледромі «GeneratorCity» з’явилась романтична інсталяція, яка виконує бажання* На роледромі «GeneratorCity» з’явилась романтична інсталяція, яка виконує бажання*
13 лютий, 15:06
Щопонеділка на арені розваг «GeneratorCity» – знижки* Щопонеділка на арені розваг «GeneratorCity» – знижки*
27 січень, 13:05
На арені розваг «GeneratorCity» влаштують новорічну дискотеку на роликах* На арені розваг «GeneratorCity» влаштують новорічну дискотеку на роликах*
23 грудень, 2019, 10:37
Арена розваг «GeneratorCity» запрошує повчитися у «Школі роллера»* Арена розваг «GeneratorCity» запрошує повчитися у «Школі роллера»*
19 грудень, 2019, 09:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Майже 140 волинських агровиробників внесли до Державного аграрного реєстру
Сьогодні, 12:45
 0
Завтра, 25 лютого, центр Луцька залишиться без води
Сьогодні, 12:40
 0
На арені розваг «GeneratorCіty» триває набір до «Школи ролера»*
Сьогодні, 12:30
 0
«Геть аваковірус»: у Луцьку вимагають звільнити Авакова. ФОТО
Сьогодні, 12:18
 0
Закрили школи, магазини і держустанови: як живе охоплена коронавірусом Італія. ФОТО
Сьогодні, 12:14
 0
Медіа
відео
1/8