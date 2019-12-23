На арені розваг «GeneratorCіty» триває набір до «Школи ролера»*
Сьогодні, 12:30
Навчитися кататись на роликах – цілком реально з інструкторами арени розваг «GeneratorCіty». Для усіх, хто бажає вдосконалити свої вміння або навчитися круто кататись, триває набір до «Школи ролера».
Про це повідомляють в адміністрації закладу.
«Дитячі та дорослі мрії здійснюються на арені розваг «GeneratorCіty». Професійні інструктори навчатимуть за одним із вибраних рівнів: початковий, середній, високий. Рівні в свою чергу поділяються за віковими категоріями: 6-9, 8-12, 12-17, 18+ років», - розповіли у закладі.
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До слова, курс одного рівня складається із 8 занять (2 заняття в тиждень).
Тривалість заняття: 1 година.
Вартість одного заняття дорівнює вартості входу на арену розваг (ви платите тільки за катання на роликах).
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Після проходження програми одного з рівнів відвідувачі «Школи ролера» отримають відповідний сертифікат.
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З детальною програмою «Школи ролера» можна ознайомитися в касі арени розваг «GeneratorCity» або за телефоном: (067) 334 50 86.
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Адреса: ТРЦ «ПортCity», вулиця Сухомлинського 1, 2-й поверх.
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Про це повідомляють в адміністрації закладу.
«Дитячі та дорослі мрії здійснюються на арені розваг «GeneratorCіty». Професійні інструктори навчатимуть за одним із вибраних рівнів: початковий, середній, високий. Рівні в свою чергу поділяються за віковими категоріями: 6-9, 8-12, 12-17, 18+ років», - розповіли у закладі.
⠀
До слова, курс одного рівня складається із 8 занять (2 заняття в тиждень).
Тривалість заняття: 1 година.
Вартість одного заняття дорівнює вартості входу на арену розваг (ви платите тільки за катання на роликах).
⠀
Після проходження програми одного з рівнів відвідувачі «Школи ролера» отримають відповідний сертифікат.
⠀
З детальною програмою «Школи ролера» можна ознайомитися в касі арени розваг «GeneratorCity» або за телефоном: (067) 334 50 86.
⠀
Адреса: ТРЦ «ПортCity», вулиця Сухомлинського 1, 2-й поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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