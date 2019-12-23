На арені розваг «GeneratorCіty» триває набір до «Школи ролера»*

Навчитися кататись на роликах – цілком реально з інструкторами арени розваг «GeneratorCіty». Для усіх, хто бажає вдосконалити свої вміння або навчитися круто кататись, триває набір до «Школи ролера».Про це повідомляють в адміністрації закладу.«Дитячі та дорослі мрії здійснюються на арені розваг «GeneratorCіty». Професійні інструктори навчатимуть за одним із вибраних рівнів: початковий, середній, високий. Рівні в свою чергу поділяються за віковими категоріями: 6-9, 8-12, 12-17, 18+ років», - розповіли у закладі.До слова, курс одного рівня складається із 8 занять (2 заняття в тиждень).Тривалість заняття: 1 година.Вартість одного заняття дорівнює вартості входу на арену розваг (ви платите тільки за катання на роликах).Після проходження програми одного з рівнів відвідувачі «Школи ролера» отримають відповідний сертифікат.З детальною програмою «Школи ролера» можна ознайомитися в касі арени розваг «GeneratorCity» або за телефоном:Адреса: ТРЦ «ПортCity», вулиця Сухомлинського 1, 2-й поверх.