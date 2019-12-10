Судитимуть посадовця Волинської ОДА, якого затримали на хабарі

До суду скерували обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вимагання й одержання неправомірної вигоди в сумі 6500 грн посадовцем управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волинської області.У таку суму посадовець оцінив своє сприяння в безперешкодному оформленні підприємству дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.Нагадаємо, з власних джерел. Це - головний спеціаліст управління екології та природних ресурсів Волинської ОДАВикрили чиновника 9 грудня 2019 року під час вчинення злочину.Нині його обвинувачують у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 368 КК України) й невдовзі він постане перед судом.Зауважимо, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.