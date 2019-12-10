Судитимуть посадовця Волинської ОДА, якого затримали на хабарі
Сьогодні, 12:07
До суду скерували обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вимагання й одержання неправомірної вигоди в сумі 6500 грн посадовцем управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волинської області.
У таку суму посадовець оцінив своє сприяння в безперешкодному оформленні підприємству дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Нагадаємо, з власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відоме ім'я затриманого. Це - головний спеціаліст управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА Юрій Козлов.
Викрили чиновника 9 грудня 2019 року під час вчинення злочину.
Нині його обвинувачують у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 368 КК України) й невдовзі він постане перед судом.
Зауважимо, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волинської області.
У таку суму посадовець оцінив своє сприяння в безперешкодному оформленні підприємству дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Нагадаємо, з власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відоме ім'я затриманого. Це - головний спеціаліст управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА Юрій Козлов.
Викрили чиновника 9 грудня 2019 року під час вчинення злочину.
Нині його обвинувачують у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 368 КК України) й невдовзі він постане перед судом.
Зауважимо, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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