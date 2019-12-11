«Геть аваковірус»: у Луцьку вимагають звільнити Авакова. ФОТО

У Луцьку під стінами Волинської ОДА проходить акція протесту. Учасники вимагають звільнити міністра внутрішніх справ УкраїниЗа словами активістів, останньою краплею стали події, що відбулися в Нових Санжарах – Аваков влаштував виставу із залякуванням новим вірусом з Китаю, бійками і БТРами. Усе це відбулося, аби «відбілити» ім’я міністра за допомогою специфічного сценарію, вважають мітингувальники, – Аваков рятує українців і уникає відповідальності за раніше скоєне.Серед провалів на посту міністра активісти називають: саботаж реформи поліції; відсутність нормальних розслідувань нападів на громадських активістів та журналістів; покривання злочинів, скоєних поліцейськими; корупційні скандали.Учасники мітингу символічно одягнули захисні маски.«Це єдиний міністр, що залишився з часів попередньої влади. Донині розслідування у справі Майдану не завершене, вбивці Небесної Сотні не сидять у тюрмах, вбивці Катерини Гандзюк непокарані, старі кадри залишаються на своїх посадах», - відзначила Марія Доманська. Акція у Луцьку є продовженням всеукраїнських протестів.Депутат міської радивідзначив, що нещодавно Аваков та його люди спаплюжили й честь та гідність атовців і волонтерів, коли їм «пришили» вбиство Шеремета.«Величезна влада сконцентрована фактично в руках одного міністра. Аваков маж піти у відставку і понести покарання за свої дії», - наголосив він.