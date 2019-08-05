Завтра, 25 лютого, центр Луцька залишиться без води

25 лютого в кількох центральних районах Луцька тимчасово припинять водопостачання.Про це інформує ДКП "Луцькводоканал".Повідомляють, у зв’язку із заміною аварійної ділянки водогону діаметром 250 мм, буде відсутнє водопостачання на проспекті Волі, починаючи від вулиці Чехова і до вулиці Шопена, а також на прилеглих до них вулицях.Відключать водопостачання з 10:00 до 18:00 години.Окрім того, понизять тиск в центральній частині Луцька і в районі Старого міста. Рекомендують зробити завчасні запаси води.