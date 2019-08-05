Завтра, 25 лютого, центр Луцька залишиться без води
Сьогодні, 12:40
25 лютого в кількох центральних районах Луцька тимчасово припинять водопостачання.
Про це інформує ДКП "Луцькводоканал".
Повідомляють, у зв’язку із заміною аварійної ділянки водогону діаметром 250 мм, буде відсутнє водопостачання на проспекті Волі, починаючи від вулиці Чехова і до вулиці Шопена, а також на прилеглих до них вулицях.
Відключать водопостачання з 10:00 до 18:00 години.
Окрім того, понизять тиск в центральній частині Луцька і в районі Старого міста. Рекомендують зробити завчасні запаси води.
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Про це інформує ДКП "Луцькводоканал".
Повідомляють, у зв’язку із заміною аварійної ділянки водогону діаметром 250 мм, буде відсутнє водопостачання на проспекті Волі, починаючи від вулиці Чехова і до вулиці Шопена, а також на прилеглих до них вулицях.
Відключать водопостачання з 10:00 до 18:00 години.
Окрім того, понизять тиск в центральній частині Луцька і в районі Старого міста. Рекомендують зробити завчасні запаси води.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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