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Завтра, 25 лютого, центр Луцька залишиться без води

Завтра, 25 лютого, центр Луцька залишиться без води
25 лютого в кількох центральних районах Луцька тимчасово припинять водопостачання.

Про це інформує ДКП "Луцькводоканал".

Повідомляють, у зв’язку із заміною аварійної ділянки водогону діаметром 250 мм, буде відсутнє водопостачання на проспекті Волі, починаючи від вулиці Чехова і до вулиці Шопена, а також на прилеглих до них вулицях.

Відключать водопостачання з 10:00 до 18:00 години.

Окрім того, понизять тиск в центральній частині Луцька і в районі Старого міста. Рекомендують зробити завчасні запаси води.

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Теги: Луцькводоканл, відключення води, центр міста
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