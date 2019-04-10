На Рівненщині грип забрав життя 43-річного чоловіка





Зазначається, що чоловік захворів 12 лютого, а за медичною допомогою звернувся 19 лютого, - пише Рівненський обласний лабораторний центр.



Його госпіталізували у відділення анестезіології та інтенсивної терапії у лікарню. Однак врятувати людину не вдалося і 22 лютого хворий помер.



Вірусологічною лабораторією ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України» методом ПЛР у хворого виявили РНК вірусу грипу А.



Чоловік відносився до групи медичного ризику щодо захворювання на грип, але не був вакцинований проти грипу. До слова,

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