вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині грип забрав життя 43-річного чоловіка

На Рівненщині грип забрав життя 43-річного чоловіка
У Рівненській області від ускладнень грипу помер 43-річний чоловік.

Зазначається, що чоловік захворів 12 лютого, а за медичною допомогою звернувся 19 лютого, - пише Рівненський обласний лабораторний центр.

Його госпіталізували у відділення анестезіології та інтенсивної терапії у лікарню. Однак врятувати людину не вдалося і 22 лютого хворий помер.

Вірусологічною лабораторією ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України» методом ПЛР у хворого виявили РНК вірусу грипу А.

Чоловік відносився до групи медичного ризику щодо захворювання на грип, але не був вакцинований проти грипу. До слова, це вже третій летальний випадок від ускладнень грипу в області у поточному році.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: грип, смерть, Рівненщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Білорус позбувся автівки на Волині через контрабандні сигарети. ФОТО
Сьогодні, 13:10
На Волині продавець магазину допоміг затримати злочинця, який був в розшуку
Сьогодні, 13:03
На Рівненщині грип забрав життя 43-річного чоловіка
Сьогодні, 12:54
Майже 140 волинських агровиробників внесли до Державного аграрного реєстру
Сьогодні, 12:45
Завтра, 25 лютого, центр Луцька залишиться без води
Сьогодні, 12:40
Схожі новини
На Рівненщині – друга смерть від грипу На Рівненщині – друга смерть від грипу
18 лютий, 11:45
На Рівненщині від грипу помер чоловік На Рівненщині від грипу помер чоловік
27 січень, 12:33
На Рівненщині від грипу помер 55-річний чоловік На Рівненщині від грипу помер 55-річний чоловік
10 квітень, 2019, 15:05
На Рівненщині через грип померла жінка На Рівненщині через грип померла жінка
20 березень, 2019, 03:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Померла 2-річна дівчинка з Луцька, яку паралізувало через пневмонію
Сьогодні, 14:17
 0
Суд відновив Насірова на посаді глави Державної фіскальної служби
Сьогодні, 14:00
 0
Знайшли хлопця, який втік із навчального закладу на Волині
Сьогодні, 13:45
 0
На Волині 21-річний хлопець виніс із чужої дачі центнер картоплі
Сьогодні, 13:44
 0
Лучани просять заборонити продавати іграшки у дитячих поліклініках
Сьогодні, 13:40
 0
Медіа
відео
1/8