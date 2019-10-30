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На Волині продавець магазину допоміг затримати злочинця, який був в розшуку

На Волині продавець магазину допоміг затримати злочинця, який був в розшуку
У Любомльському районі працівник магазину затримав злодія.

Так, 22 лютого до відділу поліції надійшло повідомлення від працівника магазину "Анді", про те, що невідомий чоловік хотів викрасти гаманця, який був у підсобному приміщенні магазину , - інформує Любомльський відділ поліції.

Продавець зачинив злодія в магазині та викликав працівників поліції.

Прибувши на місце події поліцейські затримали правопорушника. Ним виявився раніше судимий 35-річний уродженець міста Червоноград, який на момент затримання перебував у розшуку за вчинення іншого майнового злочину.

Наразі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 КК України (крадіжка) та вирішують питання щодо оголошення особі про підозру.
Санкція статті передбачає арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

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Теги: злодій, злочинець, Волинь
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