Білорус позбувся автівки на Волині через контрабандні сигарети. ФОТО
Сьогодні, 13:10
Цієї суботи в пункті пропуску «Доманове» затримали білоруса, який хотів провезти в автомобілі Opel контрабандні сигарети.
Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Враховуючи існуючі ризики, прикордонники за допомоги технічних засобів провели поглиблений огляд автомобіля. В результаті перевірки правоохоронці виявили 810 пачок цигарок білоруського виробництва, які були заховані у чотирьох колесах автомобіля.
Сигарети та автомобіль вилучено працівниками митниці. Загальна сума конфіскату склала майже 68 тисяч гривень.
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Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Враховуючи існуючі ризики, прикордонники за допомоги технічних засобів провели поглиблений огляд автомобіля. В результаті перевірки правоохоронці виявили 810 пачок цигарок білоруського виробництва, які були заховані у чотирьох колесах автомобіля.
Сигарети та автомобіль вилучено працівниками митниці. Загальна сума конфіскату склала майже 68 тисяч гривень.
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