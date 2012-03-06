вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Білорус позбувся автівки на Волині через контрабандні сигарети. ФОТО

Білорус позбувся автівки на Волині через контрабандні сигарети. ФОТО
Цієї суботи в пункті пропуску «Доманове» затримали білоруса, який хотів провезти в автомобілі Opel контрабандні сигарети.

Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

Враховуючи існуючі ризики, прикордонники за допомоги технічних засобів провели поглиблений огляд автомобіля. В результаті перевірки правоохоронці виявили 810 пачок цигарок білоруського виробництва, які були заховані у чотирьох колесах автомобіля.

Сигарети та автомобіль вилучено працівниками митниці. Загальна сума конфіскату склала майже 68 тисяч гривень.

Білорус позбувся автівки на Волині через контрабандні сигарети. ФОТО
Білорус позбувся автівки на Волині через контрабандні сигарети. ФОТО
Білорус позбувся автівки на Волині через контрабандні сигарети. ФОТО
Білорус позбувся автівки на Волині через контрабандні сигарети. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: луцький прикордонний загін, контрабанда
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучани просять заборонити продавати іграшки у дитячих поліклініках
Сьогодні, 13:40
У Карпатах випало понад 1,5 метра снігу
Сьогодні, 13:20
Білорус позбувся автівки на Волині через контрабандні сигарети. ФОТО
Сьогодні, 13:10
На Волині продавець магазину допоміг затримати злочинця, який був в розшуку
Сьогодні, 13:03
На Рівненщині грип забрав життя 43-річного чоловіка
Сьогодні, 12:54
Схожі новини
Контрабандист ухитрився запхати в мікроавтобус цигарок на чверть мільйона Контрабандист ухитрився запхати в мікроавтобус цигарок на чверть мільйона
06 березень, 2012, 13:43
На кордоні впіймали волинянина з тонною міндобрив На кордоні впіймали волинянина з тонною міндобрив
28 лютий, 2012, 12:27
Судитимуть іноземця, якого затримали на «Ягодині» при спробі перевезти старовинні монети у Польщу Судитимуть іноземця, якого затримали на «Ягодині» при спробі перевезти старовинні монети у Польщу
19 лютий, 13:17
На Волині затримали чоловіків із повними рюкзаками контрабандних цигарок На Волині затримали чоловіків із повними рюкзаками контрабандних цигарок
18 лютий, 15:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Померла 2-річна дівчинка з Луцька, яку паралізувало через пневмонію
Сьогодні, 14:17
 0
Суд відновив Насірова на посаді глави Державної фіскальної служби
Сьогодні, 14:00
 0
Знайшли хлопця, який втік із навчального закладу на Волині
Сьогодні, 13:45
 0
На Волині 21-річний хлопець виніс із чужої дачі центнер картоплі
Сьогодні, 13:44
 0
Лучани просять заборонити продавати іграшки у дитячих поліклініках
Сьогодні, 13:40
 0
Медіа
відео
1/8