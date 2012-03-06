Білорус позбувся автівки на Волині через контрабандні сигарети. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.



Враховуючи існуючі ризики, прикордонники за допомоги технічних засобів провели поглиблений огляд автомобіля. В результаті перевірки правоохоронці виявили 810 пачок цигарок білоруського виробництва, які були заховані у чотирьох колесах автомобіля.



Сигарети та автомобіль вилучено працівниками митниці. Загальна сума конфіскату склала майже 68 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цієї суботи в пункті пропуску «Доманове» затримали білоруса, який хотів провезти в автомобілі Opel контрабандні сигарети.Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.Враховуючи існуючі ризики, прикордонники за допомоги технічних засобів провели поглиблений огляд автомобіля. В результаті перевірки правоохоронці виявили 810 пачок цигарок білоруського виробництва, які були заховані у чотирьох колесах автомобіля.Сигарети та автомобіль вилучено працівниками митниці. Загальна сума конфіскату склала майже 68 тисяч гривень.

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