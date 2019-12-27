У Карпатах випало понад 1,5 метра снігу

В Україні станом на 24 лютого в Карпатах випало 1,5 метра снігуПро це в Facebook повідомляє "сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".Так, на горі Пожижевська випало від 34 см до 154 см снігового покриву. Через рясні опади видимість на гірській вершині обмежена, вітер північно-східний 7-9 м/с.А на горі Плай вітер вже сильніший – 24-28 м/с, хмарно. Висота снігу склала 31-76 см, при цьому він щільний і міцно тримається на схилах.На горі Драгобрат температура повітря становить -3,1°С. Там йде сніг, хуртовина. Висота снігового покриву - 138 см.