Лучани просять заборонити продавати іграшки у дитячих поліклініках
Сьогодні, 13:40
Лучанин зареєстрував звернення з проханням заборонити продавати іграшки у дитячих поліклініках.
Відповідну петицію 24 лютого опублікував на сайті Єдина система місцевих петицій Панасюк Михайло Володимирович.
"Заборонити в дитячих поліклініках торгувати дитячими іграшками. В дитячі поліклініки зазвичай здорові дітки не ходять. Дитина хвора, а як побачать іграшку починає випрошувати. Замість коштів на ліки, додаткові витрати на різний непотріб. По-друге скільки бактерій на тих іграшках збирається протягом усього часу, що вони там знаходяться. Хтось десь в цивілізованому світі бачив щоб в лікувальних закладах торгували розвагами", - йдеться у тексті петиції.
Підтримати ініціативу можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1426
Головне фото - ілюстративне.
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Відповідну петицію 24 лютого опублікував на сайті Єдина система місцевих петицій Панасюк Михайло Володимирович.
"Заборонити в дитячих поліклініках торгувати дитячими іграшками. В дитячі поліклініки зазвичай здорові дітки не ходять. Дитина хвора, а як побачать іграшку починає випрошувати. Замість коштів на ліки, додаткові витрати на різний непотріб. По-друге скільки бактерій на тих іграшках збирається протягом усього часу, що вони там знаходяться. Хтось десь в цивілізованому світі бачив щоб в лікувальних закладах торгували розвагами", - йдеться у тексті петиції.
Підтримати ініціативу можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1426
Головне фото - ілюстративне.
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