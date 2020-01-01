Лучани просять заборонити продавати іграшки у дитячих поліклініках





Відповідну петицію 24 лютого опублікував на сайті Єдина система місцевих петицій Панасюк Михайло Володимирович.



"Заборонити в дитячих поліклініках торгувати дитячими іграшками. В дитячі поліклініки зазвичай здорові дітки не ходять. Дитина хвора, а як побачать іграшку починає випрошувати. Замість коштів на ліки, додаткові витрати на різний непотріб. По-друге скільки бактерій на тих іграшках збирається протягом усього часу, що вони там знаходяться. Хтось десь в цивілізованому світі бачив щоб в лікувальних закладах торгували розвагами", - йдеться у тексті петиції.



Підтримати ініціативу можна за посиланням:



Головне фото - ілюстративне.

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