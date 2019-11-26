Знайшли хлопця, який втік із навчального закладу на Волині

Логачова Юліана Сергійовича, який втік із навчального закладу.



Про це інформує ГУНП у Волинській області.



Сьогодні, 24 лютого, близько 12 години співробітники карного розшуку поліції області розшукали неповнолітнього волинянина, котрий 23 лютого самовільно залишив навчальний заклад у Ковельському районі.



Юнак перебував за місцем проживання його дідуся в селі Усичі Луцького району. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує. Протиправних дій щодо неповнолітнього не скоїли.

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