Знайшли хлопця, який втік із навчального закладу на Волині
Сьогодні, 13:45
Розшукали жителя села Усичі Луцького району Логачова Юліана Сергійовича, який втік із навчального закладу.
Про це інформує ГУНП у Волинській області.
Сьогодні, 24 лютого, близько 12 години співробітники карного розшуку поліції області розшукали неповнолітнього волинянина, котрий 23 лютого самовільно залишив навчальний заклад у Ковельському районі.
Юнак перебував за місцем проживання його дідуся в селі Усичі Луцького району. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує. Протиправних дій щодо неповнолітнього не скоїли.
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Про це інформує ГУНП у Волинській області.
Сьогодні, 24 лютого, близько 12 години співробітники карного розшуку поліції області розшукали неповнолітнього волинянина, котрий 23 лютого самовільно залишив навчальний заклад у Ковельському районі.
Юнак перебував за місцем проживання його дідуся в селі Усичі Луцького району. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує. Протиправних дій щодо неповнолітнього не скоїли.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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