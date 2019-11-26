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Знайшли хлопця, який втік із навчального закладу на Волині

Знайшли хлопця, який втік із навчального закладу на Волині
Розшукали жителя села Усичі Луцького району Логачова Юліана Сергійовича, який втік із навчального закладу.

Про це інформує ГУНП у Волинській області.

Сьогодні, 24 лютого, близько 12 години співробітники карного розшуку поліції області розшукали неповнолітнього волинянина, котрий 23 лютого самовільно залишив навчальний заклад у Ковельському районі.

Юнак перебував за місцем проживання його дідуся в селі Усичі Луцького району. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує. Протиправних дій щодо неповнолітнього не скоїли.

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Теги: розшук, неповнолітній, Усичі
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