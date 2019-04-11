Суд відновив Насірова на посаді глави Державної фіскальної служби





Про це йдеться в постанові Шостого апеляційного адміністративного суду, - пише



"Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 грудня 2018 року в частині визнання протиправним та скасування розпорядження Кабінету Міністрів від 31 січня 2018 №35-р "Про звільнення Особа_1 (Насірова - ред.) з посади голови державної фіскальної служби України" залишити без змін", - йдеться в постанові суду.



Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Верховного суду протягом 30 днів з дня складення повного судового рішення.



10 листопада 2017 року прокурори САП направили до суду обвинувальний акт проти тодішнього голови ДФС Насірова і його підлеглого - керівника Департаменту погашення боргу ДФС Новикова.



Насірову інкримінується зловживання владою або службовим становищем та службове підроблення за ст. 364 і 366 Кримінального кодексу України, його підлеглому - вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27 (види співучасників), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем).



За версією слідства, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необґрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже 2 млрд грн.



Кабмін 3 березня 2017 року відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування, а 31 січня 2018 року звільнив з цієї посади. 11 грудня 2018 року Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним рішення, яким Насірова було звільнено з посади голови ДФС. У січні 2019 року Кабмін оскаржив рішення про поновлення Насірова на посаді. 11 січня Шевченківський райсуд Києва дозволив Насірову залишати межі Києва та області. У лютому Шевченківський райсуд Києва арештував майже 300 тис. доларів на британських рахунках Насірова.



4 березня Шевченківський райсуд Києва продовжив чинність запобіжних заходів екс-голові ДФС та керівнику департаменту служби, однак зменшив заставу для Насірова зі 100 млн грн до 36 млн грн.



25 квітня у САП заявили, що призначення судового засідання у справі Насірова і Новикова на 6 травня унеможливлює вчасне продовження їм терміну дії запобіжного заходу, який, відповідно до ухвали суду від 4 березня, спливав 2 травня.



24 червня 2019 року Шостий апеляційний адмінсуд залишив у силі рішення Окружного адмінсуду від 23 листопада 2017 року, яким відповідальність за надання розстрочок компаніям нардепа Олександра Онищенка фактично перекладається з глави ДФС Насірова на керівників місцевих податкових інспекцій. 22 серпня Колегія суддів Касаційного адміністративного суду Верховного суду України перенесла розгляд касаційних скарг на рішення Шостого апеляційного суду, що залишив без змін рішення Окружного адмінсуду Києва задовольнити позов екс-глави ДФС Романа Насірова до ДФС.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.Про це йдеться в постанові Шостого апеляційного адміністративного суду, - пише УНІАН. "Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 грудня 2018 року в частині визнання протиправним та скасування розпорядження Кабінету Міністрів від 31 січня 2018 №35-р "Про звільнення Особа_1 (Насірова - ред.) з посади голови державної фіскальної служби України" залишити без змін", - йдеться в постанові суду.Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Верховного суду протягом 30 днів з дня складення повного судового рішення.10 листопада 2017 року прокурори САП направили до суду обвинувальний акт проти тодішнього голови ДФС Насірова і його підлеглого - керівника Департаменту погашення боргу ДФС Новикова.Насірову інкримінується зловживання владою або службовим становищем та службове підроблення за ст. 364 і 366 Кримінального кодексу України, його підлеглому - вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27 (види співучасників), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем).За версією слідства, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необґрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже 2 млрд грн.Кабмін 3 березня 2017 року відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування, а 31 січня 2018 року звільнив з цієї посади. 11 грудня 2018 року Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним рішення, яким Насірова було звільнено з посади голови ДФС. У січні 2019 року Кабмін оскаржив рішення про поновлення Насірова на посаді. 11 січня Шевченківський райсуд Києва дозволив Насірову залишати межі Києва та області. У лютому Шевченківський райсуд Києва арештував майже 300 тис. доларів на британських рахунках Насірова.4 березня Шевченківський райсуд Києва продовжив чинність запобіжних заходів екс-голові ДФС та керівнику департаменту служби, однак зменшив заставу для Насірова зі 100 млн грн до 36 млн грн.25 квітня у САП заявили, що призначення судового засідання у справі Насірова і Новикова на 6 травня унеможливлює вчасне продовження їм терміну дії запобіжного заходу, який, відповідно до ухвали суду від 4 березня, спливав 2 травня.24 червня 2019 року Шостий апеляційний адмінсуд залишив у силі рішення Окружного адмінсуду від 23 листопада 2017 року, яким відповідальність за надання розстрочок компаніям нардепа Олександра Онищенка фактично перекладається з глави ДФС Насірова на керівників місцевих податкових інспекцій. 22 серпня Колегія суддів Касаційного адміністративного суду Верховного суду України перенесла розгляд касаційних скарг на рішення Шостого апеляційного суду, що залишив без змін рішення Окружного адмінсуду Києва задовольнити позов екс-глави ДФС Романа Насірова до ДФС.

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