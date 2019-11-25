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Померла 2-річна дівчинка з Луцька, яку паралізувало через пневмонію

Померла 2-річна дівчинка з Луцька, яку паралізувало через пневмонію
Дворічна лучанка Олександра Філімонюк, яка з 12 січня перебувала в реанімації інфекційної лікарні, померла.

Про це 24 лютого повідомили мама дівчинки Олена Філімонюк, - пишуть Волинські новини.

Нагадаємо, дитина була паралізована після двобічної пневмонії. Рідні, близькі та небайдужі люди робили усе, щоб врятувати її, проте серце дівчинки не витримало.

Прощання відбудеться 25 лютого о 10:30 у храмі Святої Великомученниці Катерини.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним.

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Теги: Філімонюк, дитина, смерть
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