Померла 2-річна дівчинка з Луцька, яку паралізувало через пневмонію
Сьогодні, 14:17
Дворічна лучанка Олександра Філімонюк, яка з 12 січня перебувала в реанімації інфекційної лікарні, померла.
Про це 24 лютого повідомили мама дівчинки Олена Філімонюк, - пишуть Волинські новини.
Нагадаємо, дитина була паралізована після двобічної пневмонії. Рідні, близькі та небайдужі люди робили усе, щоб врятувати її, проте серце дівчинки не витримало.
Прощання відбудеться 25 лютого о 10:30 у храмі Святої Великомученниці Катерини.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це 24 лютого повідомили мама дівчинки Олена Філімонюк, - пишуть Волинські новини.
Нагадаємо, дитина була паралізована після двобічної пневмонії. Рідні, близькі та небайдужі люди робили усе, щоб врятувати її, проте серце дівчинки не витримало.
Прощання відбудеться 25 лютого о 10:30 у храмі Святої Великомученниці Катерини.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Рівненщині чадним газом отруїлись 10 дітей та їхня матір
Сьогодні, 14:52
Померла 2-річна дівчинка з Луцька, яку паралізувало через пневмонію
Сьогодні, 14:17
Знайшли хлопця, який втік із навчального закладу на Волині
Сьогодні, 13:45
Медіа