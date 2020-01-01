На «Ягодині» у фурі знайшли декілька мішків незадекларованого одягу та взуття





Так, 20 лютого, прямуючи з Німеччини в Україну, в зону митного контролю заїхав вантажний автомобіль, у якому під час огляду

виявили 619 одиниць незадекларованого одягу та взуття загальною вартістю 52 тис. грн, - пише пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.



Відтак, такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Санкція статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На митному посту "Ягодин" вилучили незадекларований товар.Так, 20 лютого, прямуючи з Німеччини в Україну, в зону митного контролю заїхав вантажний автомобіль, у якому під час оглядувиявили 619 одиниць незадекларованого одягу та взуття загальною вартістю 52 тис. грн, - пише пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.Відтак, такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Санкція статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

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