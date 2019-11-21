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На Рівненщині чадним газом отруїлись 10 дітей та їхня матір

На Рівненщині чадним газом отруїлись 10 дітей та їхня матір
У Березнівському районі на Рівненщині чадним газом отруїлась сім'я з дітьми.

Повідомлення від медиків про госпіталізованих із отруєнням чадним газом десятьох дітей і їхньої вагітної матері, жителів села Малушка, до поліції надійшло сьогодні, 24 лютого, близько 09:30, - пише ГУНП у Рівненській області.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що о четвертій ранку діти розбудили батька через утруднене дихання і кашель. Тим часом чадний газ у двоповерховому будинку поширювався миттєво. 33-річну вагітну дружину та десятьох дітей чоловік терміново доставив до лікарні. Після надання медичної допомоги їхньому життю нічого не загрожує. Найстаршій дитині – 13 років, а наймолодшій — майже два.

З’ясувалося, що утворення чадного газу сталося через неправильне під’єднання газового котла. За попередніми результатами обстеження, ефект зворотної тяги також спричинив сильний вітер.

Слідчі Березнівського відділення поліції розпочали досудове розслідування за попередньою кваліфікацією статтею 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною).




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Теги: отруєння, Рівненщина, чадний газ
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