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Зарплата від 15 до 30 тисяч: які «грошовиті» вакансії пропонують у Луцьку

Зарплата від 15 до 30 тисяч: які «грошовиті» вакансії пропонують у Луцьку
Для того, аби достойно заробляти, необов'язково їхати за кордон. Нерідко нормально оплачувану роботу пропонує і місцевий бізнес.

Пропонуємо перелік найбільш оплачуваних вакансій, наявних наразі у базі Луцького міського центру зайнятості.

Водій автотранспортних засобів. Зарплата – понад 20 тисяч гривень. В описі вакансії уточнюють, що шукають водія-далекобійника. Їздити потрібно на автомобілях Volvo та DAF. Умовою є наявність водійського посвідчення відповідної категорії.

Ще одна вакансія – теж водія-далекобійника. Тут пропонують 30 тисяч зарплати. Зауважують, що потрібно буде здійснювати міжнародні вантажні перевезення до країн Європи (Німеччини та Франції). Умови: наявність закордонного біометричного паспорта, картки водія, полісу обов’язкового медичного страхування для виїзду до країн ЄС.

Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності. Зарплата – 15 тисяч гривень. Обов’язки: пошук клієнтів за кордоном для продажу курятини. Щоб отримати цю роботу, потрібно знати англійську та німецьку мови.

Торговельний представник. Зарплата – 15 тисяч гривень. Тут необхідна наявність власного авто, обов’язковою умовою вказують і наявність досвіду.

15 тисяч зарплати пропонують також слюсареві з ремонту колісних транспортних засобів. Уточнюють, що потрібно буде ремонтувати автомобілі іноземного виробництва.

Існує у Луцьку, за інформацією міського центру зайнятості, наразі чимало актуальних вакансій із зарплатнею від 10 до 15 тисяч гривень. Про вищеперераховані вакансії та іншу роботу можна дізнатися безпосередньо у центрі зайнятості (0 (332) 24-75-96).

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Теги: вакансії, зарплата, Луцьк
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Коментарі 1
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...Менеджер з англ. і нім. мовами за 15 тис грн це сильно...не підкажете що за фірма?)
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