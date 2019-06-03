Зарплата від 15 до 30 тисяч: які «грошовиті» вакансії пропонують у Луцьку
Сьогодні, 15:00
Для того, аби достойно заробляти, необов'язково їхати за кордон. Нерідко нормально оплачувану роботу пропонує і місцевий бізнес.
Пропонуємо перелік найбільш оплачуваних вакансій, наявних наразі у базі Луцького міського центру зайнятості.
Водій автотранспортних засобів. Зарплата – понад 20 тисяч гривень. В описі вакансії уточнюють, що шукають водія-далекобійника. Їздити потрібно на автомобілях Volvo та DAF. Умовою є наявність водійського посвідчення відповідної категорії.
Ще одна вакансія – теж водія-далекобійника. Тут пропонують 30 тисяч зарплати. Зауважують, що потрібно буде здійснювати міжнародні вантажні перевезення до країн Європи (Німеччини та Франції). Умови: наявність закордонного біометричного паспорта, картки водія, полісу обов’язкового медичного страхування для виїзду до країн ЄС.
Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності. Зарплата – 15 тисяч гривень. Обов’язки: пошук клієнтів за кордоном для продажу курятини. Щоб отримати цю роботу, потрібно знати англійську та німецьку мови.
Торговельний представник. Зарплата – 15 тисяч гривень. Тут необхідна наявність власного авто, обов’язковою умовою вказують і наявність досвіду.
15 тисяч зарплати пропонують також слюсареві з ремонту колісних транспортних засобів. Уточнюють, що потрібно буде ремонтувати автомобілі іноземного виробництва.
Існує у Луцьку, за інформацією міського центру зайнятості, наразі чимало актуальних вакансій із зарплатнею від 10 до 15 тисяч гривень. Про вищеперераховані вакансії та іншу роботу можна дізнатися безпосередньо у центрі зайнятості (0 (332) 24-75-96).
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Пропонуємо перелік найбільш оплачуваних вакансій, наявних наразі у базі Луцького міського центру зайнятості.
Водій автотранспортних засобів. Зарплата – понад 20 тисяч гривень. В описі вакансії уточнюють, що шукають водія-далекобійника. Їздити потрібно на автомобілях Volvo та DAF. Умовою є наявність водійського посвідчення відповідної категорії.
Ще одна вакансія – теж водія-далекобійника. Тут пропонують 30 тисяч зарплати. Зауважують, що потрібно буде здійснювати міжнародні вантажні перевезення до країн Європи (Німеччини та Франції). Умови: наявність закордонного біометричного паспорта, картки водія, полісу обов’язкового медичного страхування для виїзду до країн ЄС.
Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності. Зарплата – 15 тисяч гривень. Обов’язки: пошук клієнтів за кордоном для продажу курятини. Щоб отримати цю роботу, потрібно знати англійську та німецьку мови.
Торговельний представник. Зарплата – 15 тисяч гривень. Тут необхідна наявність власного авто, обов’язковою умовою вказують і наявність досвіду.
15 тисяч зарплати пропонують також слюсареві з ремонту колісних транспортних засобів. Уточнюють, що потрібно буде ремонтувати автомобілі іноземного виробництва.
Існує у Луцьку, за інформацією міського центру зайнятості, наразі чимало актуальних вакансій із зарплатнею від 10 до 15 тисяч гривень. Про вищеперераховані вакансії та іншу роботу можна дізнатися безпосередньо у центрі зайнятості (0 (332) 24-75-96).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
...Менеджер з англ. і нім. мовами за 15 тис грн це сильно...не підкажете що за фірма?)
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