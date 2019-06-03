Зарплата від 15 до 30 тисяч: які «грошовиті» вакансії пропонують у Луцьку

Для того, аби достойно заробляти, необов'язково їхати за кордон. Нерідко нормально оплачувану роботу пропонує і місцевий бізнес.Пропонуємо перелік найбільш оплачуваних вакансій, наявних наразі у базі Луцького міського центру зайнятості.. Зарплата – понад. В описі вакансії уточнюють, що шукають водія-далекобійника. Їздити потрібно на автомобілях Volvo та DAF. Умовою є наявність водійського посвідчення відповідної категорії.Ще одна вакансія – теж. Тут пропонуютьзарплати. Зауважують, що потрібно буде здійснювати міжнародні вантажні перевезення до країн Європи (Німеччини та Франції). Умови: наявність закордонного біометричного паспорта, картки водія, полісу обов’язкового медичного страхування для виїзду до країн ЄС.. Зарплата –. Обов’язки: пошук клієнтів за кордоном для продажу курятини. Щоб отримати цю роботу, потрібно знати англійську та німецьку мови.. Зарплата –. Тут необхідна наявність власного авто, обов’язковою умовою вказують і наявність досвіду.зарплати пропонують також. Уточнюють, що потрібно буде ремонтувати автомобілі іноземного виробництва.Існує у Луцьку, за інформацією міського центру зайнятості, наразі чимало актуальних вакансій із зарплатнею від 10 до 15 тисяч гривень. Про вищеперераховані вакансії та іншу роботу можна дізнатися безпосередньо у центрі зайнятості (0 (332) 24-75-96).