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«Надиктовані в Офісі Зеленського»: адвокати Порошенка оскаржили рішення суду про привід у п’яти інстанціях

«Надиктовані в Офісі Зеленського»: адвокати Порошенка оскаржили рішення суду про привід у п’яти інстанціях
Команда адвокатів п’ятого президента України Петра Порошенка оскаржила привід в Апеляційному та Печерському судах, СБУ, Офісі генпрокурора та Вищій раді правосуддя.

Про це повідомили у пресслужбі Євросолідарності із посиланням на адвоката Петра Порошенка Ігоря Голованя.

Команда адвокатів п'ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка вважає рішення про привід, ухвалені Печерським судом, політичними.

«Більше того — надиктованими в Офісі президента Зеленського. Їхня юридична нікчемність очевидна і буде доведена законним шляхом — через оскарження щонайменше у п’яти інстанціях», — йдеться у заяві Голованя.

Зазначається, що першу заяву подано до Служби безпеки України про злочинне втручання в автоматизовану систему розподілу судових справ.

«Тільки таке втручання могло «розподілити» цю справу, зокрема, одіозному судді Сергію Вовку, який давно пов’язаний із поплічником Януковича Андрієм Портновим», — наголосив адвокат.

Другу заяву подали до Офісу Генерального прокурора, зокрема щодо порушення слідчим ДБР територіальної підсудності. Третю заяву подали до Вищої ради правосуддя через те, що Петро Порошенко не був повідомлений про це засідання, як того вимагає закон, і не був на ньому присутній.

Заяву щодо порушення принципу територіальної підсудності, а також порушення вимог КПК щодо особистої присутності народного депутата України на судовому засіданні подали і до Апеляційного суду Києва. І ще одну заяву з вимогою переглянути ухвали як неправосудні подали до Печерського районного суду.

«Як випливає з так званих «плівок Труби», автентичність яких була доведена незалежними іноземними експертами, безпосередні вказівки керівництву ДБР на організацію політичних переслідувань Петра Порошенка давали керівники Офісу президента Зеленського», — йдеться у заяві пресслужби.

Там також зазначається, що атаки на Петра Порошенка мають на меті відволікти увагу суспільства на неспроможності нинішньої влади ефективно реагувати на безпекові виклики, ефективно управляти економікою і виконувати свої щедрі передвиборчі обіцянки.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва прийняв рішення про примусовий привід п’ятого президента України, народного депетата Петра Порошенка в Державне бюро розслідувань (ДБР).

Раніше директор ДБР Ірина Венедіктова заявила, що Порошенко 30 раз не прийшов на допит, тому бюро підготувало пакет доказів для силового приводу.

У відповідь адвокат Порошенка Ігор Головань повідомив, що на Венедіктову подали позов до суду з вимогою спростувати цю заяву.

Як повідомлялося, ДБР підозрює Порошенка в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і ч. 2 ст. 364(зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Теги: Порошенко
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