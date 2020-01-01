На добудову школи №13 потрібно щонайменше 100 мільйонів, грошей в бюджеті немає





Про це стало відомо під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів сьогодні, 24 лютого, інформують



Нагадаємо, Наталії Гаврилової, причина, з якої батьки оголосили протест, - відсутність належних умов в закладі освіти. Школа, з її слів, аварійна і потребує добудови.



Так, депутат міської ради Алла Надточій запропонувала обранцям громади не добудовувати школу, а зробити її тільки першого ступеня.



На це голова профільної комісії Борис Смаль зауважив, що якщо міська рада хоча б обмовиться про таку пропозицію, жодної фінансової та іншої допомоги ні від держави, ні від області чекати не доведеться.



«Це буде останнє, що ми запропонуємо взагалі. Якщо ми заявимо, що ми там робимо лише початкову школу, то забудьте про будь-які гроші, виділені на школу в цілому», - додав він.



Натомість начальниця управління освіти Зіновія Лещенко зазначила, що існує закон про захист середньої освіти.



«У межах цього закону до 2024-го року лише 8 шкіл стане ліцеями. Може варто зберегти школу, навчальний заклад як 1-го та 2-го ступеня, враховуючи її розташування. Є проблема із транспортним сполученням, тому дітям буде нереально добиратися вчасно на навчання в інші школи. Якщо ж робити корпус лише для початкової школи – 1-го ступеня, то можна зробити лише маленьку спортивну залу. Але, за станом на сьогодні, район, у якому розташований навчальний заклад, лише розбудовують. Тому я просила б зберегти школі хоча б перший та другий ступінь – щоб діти могли навчатися до дев’ятого класу», - наголосила головна освітянка міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для того, аби добудувати школу №13, потрібно не менше 100 мільйонів гривень.Про це стало відомо під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів сьогодні, 24 лютого, інформують Волинські новини Нагадаємо, 31 січня батьки не пустили дітей на навчання. Не пішли діти навчатися й у лютому. Зі слів голови піклувальної ради, причина, з якої батьки оголосили протест, - відсутність належних умов в закладі освіти. Школа, з її слів, аварійна і потребує добудови.Так, депутат міської радизапропонувала обранцям громади не добудовувати школу, а зробити її тільки першого ступеня.На це голова профільної комісіїзауважив, що якщо міська рада хоча б обмовиться про таку пропозицію, жодної фінансової та іншої допомоги ні від держави, ні від області чекати не доведеться.«Це буде останнє, що ми запропонуємо взагалі. Якщо ми заявимо, що ми там робимо лише початкову школу, то забудьте про будь-які гроші, виділені на школу в цілому», - додав він.Натомість начальниця управління освітизазначила, що існує закон про захист середньої освіти.«У межах цього закону до 2024-го року лише 8 шкіл стане ліцеями. Може варто зберегти школу, навчальний заклад як 1-го та 2-го ступеня, враховуючи її розташування. Є проблема із транспортним сполученням, тому дітям буде нереально добиратися вчасно на навчання в інші школи. Якщо ж робити корпус лише для початкової школи – 1-го ступеня, то можна зробити лише маленьку спортивну залу. Але, за станом на сьогодні, район, у якому розташований навчальний заклад, лише розбудовують. Тому я просила б зберегти школі хоча б перший та другий ступінь – щоб діти могли навчатися до дев’ятого класу», - наголосила головна освітянка міста.

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