У Володимирі інженера підозрюють у «відмиванні» грошей під час будівництва казарм





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За версією слідства, інженер під час будівництва казарм на замовлення Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міноборони України, ймовірно, неналежно виконав свої обов'язки та погодив офіційні документи підрядника з неправдивими відомостями по обсягах та якості виконаних будівельних робіт.

Внаслідок цього комерційній структурі незаконно перераховано 4,7 млн грн бюджетних коштів за фактично не виконані роботи.



Окрім того, в іншому кримінальному провадженні повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України керівнику комерційного підприємства, яке виконувало вказані будівельні роботи. Перевіряється причетність до вчинення злочинів інших службових осіб.



Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювало територіальне управління ДБР, розташоване у м. Львові.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За процесуального керівництва військової прокуратури Західного регіону України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно інженера, який підозрюється в неналежному виконанні обов'язків з технічного нагляду на об'єктах будівництва казарм для військовослужбовців на території Волинської області.Про це повідомляє військова прокуратура Західного регіону України. За версією слідства, інженер під час будівництва казарм на замовлення Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міноборони України, ймовірно, неналежно виконав свої обов'язки та погодив офіційні документи підрядника з неправдивими відомостями по обсягах та якості виконаних будівельних робіт.Внаслідок цього комерційній структурі незаконно перераховано 4,7 млн грн бюджетних коштів за фактично не виконані роботи.Окрім того, в іншому кримінальному провадженні повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України керівнику комерційного підприємства, яке виконувало вказані будівельні роботи. Перевіряється причетність до вчинення злочинів інших службових осіб.Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювало територіальне управління ДБР, розташоване у м. Львові.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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