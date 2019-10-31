вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі інженера підозрюють у «відмиванні» грошей під час будівництва казарм

У Володимирі інженера підозрюють у «відмиванні» грошей під час будівництва казарм
За процесуального керівництва військової прокуратури Західного регіону України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно інженера, який підозрюється в неналежному виконанні обов'язків з технічного нагляду на об'єктах будівництва казарм для військовослужбовців на території Волинської області.

Про це повідомляє військова прокуратура Західного регіону України.

За версією слідства, інженер під час будівництва казарм на замовлення Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міноборони України, ймовірно, неналежно виконав свої обов'язки та погодив офіційні документи підрядника з неправдивими відомостями по обсягах та якості виконаних будівельних робіт.
Внаслідок цього комерційній структурі незаконно перераховано 4,7 млн грн бюджетних коштів за фактично не виконані роботи.

Окрім того, в іншому кримінальному провадженні повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України керівнику комерційного підприємства, яке виконувало вказані будівельні роботи. Перевіряється причетність до вчинення злочинів інших службових осіб.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювало територіальне управління ДБР, розташоване у м. Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: будівництво, Волинь, крадіжка грошей
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі інженера підозрюють у «відмиванні» грошей під час будівництва казарм
Сьогодні, 15:41
На добудову школи №13 потрібно щонайменше 100 мільйонів, грошей в бюджеті немає
Сьогодні, 15:30
«Надиктовані в Офісі Зеленського»: адвокати Порошенка оскаржили рішення суду про привід у п’яти інстанціях
Сьогодні, 15:25
Українцям рекомендують утриматися від поїздок в Італію через коронавірус
Сьогодні, 15:07
Зарплата від 15 до 30 тисяч: які «грошовиті» вакансії пропонують у Луцьку
Сьогодні, 15:00
Схожі новини
«Велике будівництво» шкіл, дитсадків і лікарень: у 2020 році на Волині планують збудувати 19 нових об'єктів «Велике будівництво» шкіл, дитсадків і лікарень: у 2020 році на Волині планують збудувати 19 нових об'єктів
19 лютий, 09:10
У волинському селі завершують будівництво амбулаторії. ФОТО У волинському селі завершують будівництво амбулаторії. ФОТО
01 лютий, 02:14
У 2019-ому на Волині набудували на 22% більше, ніж минулоріч У 2019-ому на Волині набудували на 22% більше, ніж минулоріч
26 січень, 19:00
На Волині збудують 5 сучасних футбольних полів На Волині збудують 5 сучасних футбольних полів
31 жовтень, 2019, 14:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі інженера підозрюють у «відмиванні» грошей під час будівництва казарм
Сьогодні, 15:41
 0
На добудову школи №13 потрібно щонайменше 100 мільйонів, грошей в бюджеті немає
Сьогодні, 15:30
 0
«Надиктовані в Офісі Зеленського»: адвокати Порошенка оскаржили рішення суду про привід у п’яти інстанціях
Сьогодні, 15:25
 0
Українцям рекомендують утриматися від поїздок в Італію через коронавірус
Сьогодні, 15:07
 0
Зарплата від 15 до 30 тисяч: які «грошовиті» вакансії пропонують у Луцьку
Сьогодні, 15:00
 0
Медіа
відео
1/8