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Студенти луцького вишу вибороли низку медалей на легкоатлетичних змаганнях

Студенти луцького вишу вибороли низку медалей на легкоатлетичних змаганнях
Студенти-легкоатлетів факультету фізичної культури, спорту та здоров’я СНУ імені Лесі Українки привезли низку нагород зі змагань.

Про це йдеться на сайті вишу.

Так, Віктор Климук посів І місце з особистим рекордом у штовханні ядра, а Олена Хамаза стала переможницею у метанні молота на зимовому чемпіонаті України серед молоді.
Студенти луцького вишу вибороли низку медалей на легкоатлетичних змаганнях

З особистим рекордом шостим подолав дистанцію 1500 м Микола Пацула на чемпіонаті України в місті Суми.

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Теги: спорт, легка атлетика
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