Студенти луцького вишу вибороли низку медалей на легкоатлетичних змаганнях





Про це йдеться на



Так, Віктор Климук посів І місце з особистим рекордом у штовханні ядра, а Олена Хамаза стала переможницею у метанні молота на зимовому чемпіонаті України серед молоді.



З особистим рекордом шостим подолав дистанцію 1500 м Микола Пацула на чемпіонаті України в місті Суми.

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