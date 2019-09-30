Студенти луцького вишу вибороли низку медалей на легкоатлетичних змаганнях
Сьогодні, 20:16
Студенти-легкоатлетів факультету фізичної культури, спорту та здоров’я СНУ імені Лесі Українки привезли низку нагород зі змагань.
Про це йдеться на сайті вишу.
Так, Віктор Климук посів І місце з особистим рекордом у штовханні ядра, а Олена Хамаза стала переможницею у метанні молота на зимовому чемпіонаті України серед молоді.
З особистим рекордом шостим подолав дистанцію 1500 м Микола Пацула на чемпіонаті України в місті Суми.
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Про це йдеться на сайті вишу.
Так, Віктор Климук посів І місце з особистим рекордом у штовханні ядра, а Олена Хамаза стала переможницею у метанні молота на зимовому чемпіонаті України серед молоді.
З особистим рекордом шостим подолав дистанцію 1500 м Микола Пацула на чемпіонаті України в місті Суми.
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