У Польщі п'яний українець пошкодив 7 автомобілів. ФОТО





Як пoвідoмляє



За інформацією поліції, громадянин України намагався швидко втекти з місця, однак його затримали очевидці події. У крові 52-річного чоловіка виявили понад 2 проміле алкоголю. Водійське посвідчення в нього вилучили.



За скоєне українцю загрожує не тільки штраф в розмірі не менше 5 000 злотих, а й навіть до 2-х років в'язниці. Крім того, страховка не покриє відновлення всіх пошкоджених автомобілів, відтак частину видатків чоловікові доведеться заплатити з власної кишені.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі в місті Катовіце 52-річний українець пошкодив сім атомобілів.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, чоловік, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп'яніння, пошкодив у центрі міста 7 інших автомобілів. В результаті пригоди ніхто з водіїв та пасажирів не постраждав.За інформацією поліції, громадянин України намагався швидко втекти з місця, однак його затримали очевидці події. У крові 52-річного чоловіка виявили понад 2 проміле алкоголю. Водійське посвідчення в нього вилучили.За скоєне українцю загрожує не тільки штраф в розмірі не менше 5 000 злотих, а й навіть до 2-х років в'язниці. Крім того, страховка не покриє відновлення всіх пошкоджених автомобілів, відтак частину видатків чоловікові доведеться заплатити з власної кишені.

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