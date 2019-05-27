У «PremierCity» – допрем’єрний показ комедійного мультфільму «Уперед»*



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"Це історія про двох братів-підлітків ельфів, які живуть в чарівному світі, населеному тролями, гоблінами, гномами, кентаврами і єдинорогами. Колись їх світ переповнювала магія, але ті часи минули, і тепер казкові істоти пересуваються на літаках, користуються автомобілями, і ведуть в цілому прозаїчне життя. Однак несподівана знахідка призводить до того, що брати вирушають в захоплюючу подорож у пошуках справжнього чаклунства з давніх переказів", - розповіли у кінотеатрі.



Трейлер можна переглянути за посиланням:

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Квитки на допрем'єрний показ анімаційної комедії «Уперед» вже є у касі або на сайті



Прем'єра анімаційної комедії «Уперед» буде з 5-го березня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У кінотеатрі "PremierCity" в суботу, 29 лютого, відбудеться ексклюзивний, допрем'єрний показ анімаційної комедії «Уперед» від студій "Disney" та "Pixar"."Це історія про двох братів-підлітків ельфів, які живуть в чарівному світі, населеному тролями, гоблінами, гномами, кентаврами і єдинорогами. Колись їх світ переповнювала магія, але ті часи минули, і тепер казкові істоти пересуваються на літаках, користуються автомобілями, і ведуть в цілому прозаїчне життя. Однак несподівана знахідка призводить до того, що брати вирушають в захоплюючу подорож у пошуках справжнього чаклунства з давніх переказів", - розповіли у кінотеатрі.Трейлер можна переглянути за посиланням: https://youtu.be/O7XfLBIYAsk Квитки на допрем'єрний показ анімаційної комедії «Уперед» вже є у касі або на сайті кінотеатру. Прем'єра анімаційної комедії «Уперед» буде з 5-го березня.

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