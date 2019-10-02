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Чи довго на Волині вируватиме негода

Чи довго на Волині вируватиме негода
Активний циклон, який вчора вирував над Баренцевим морем і пов’язані з ним атмосферні фронти, покинув кордони Волинської області.

Про це розповіла синоптик Світлана Гончаренко "Суспільному".

Внаслідок цього на Волині спостерігалося посилення західного вітру до 19 м/с, налипання мокрого снігу. Через погіршення погодних умов 35 населених пунктів Володимир-Волинського, Іваничівського, Локачинського і Любомльського районів були без електропостачання.

Вона зазначила, цей активний циклон переміщується від Волині у східному напрямку, тому всі небезпечні явища – минули.

У найближчі дні значних змін у погоді не відбудеться. Очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер поривчастий, західного напрямку до 12 м/с. Температура вночі «-1 + 4», вдень –«+3 +8». На початку березня - до 10 градусів тепла.


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Теги: негода, Волинь, весна
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