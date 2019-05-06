вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Двоє заробітчан з Волині побилися на Херсонщині: один з чоловіків – у лікарні

Двоє заробітчан з Волині побилися на Херсонщині: один з чоловіків – у лікарні
В одному з селищ Скадовського району на Херсонщині стався конфлікт між двома заробітчанами з Волинської області, який завершився лікарнею для одного та відкриттям кримінального провадження для іншого.

Про це повідомляє ГУНП у Херсонській області.

Про пораненого чоловіка у Скадовське відділення поліції повідомила жінка. На місці події правоохоронці виявили нетверезого 37-річного потерпілого, у якого було проникаюче колото-різане поранення черевної порожнини. Його доставили в лікарню, загрози життю немає.

В кімнаті у той час знаходилася заявниця та ще один чоловік, який був у стані алкогольного сп’яніння. 33-річний громадянин зізнався, що це він спричинив тілесні ушкодження товаришу, причини сварки не пам’ятає. Сам потерпілий після того, як протверезів, став захищати друга. Він пояснив, що вам винен, адже образив того. Обидва учасники конфлікту є жителями одного району Волинської області, у Скадовський район приїхали на заробітки.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: заробітчани, Волинь, конфлікт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захворюваність на грип та ГРВІ на Волині не йде на спад
Сьогодні, 17:17
Двоє заробітчан з Волині побилися на Херсонщині: один з чоловіків – у лікарні
Сьогодні, 17:05
У «PremierCity» – допрем’єрний показ комедійного мультфільму «Уперед»*
Сьогодні, 17:02
Від пневмонії померла жінка з Волині
Сьогодні, 16:56
Чи довго на Волині вируватиме негода
Сьогодні, 16:53
Схожі новини
Депутат вимагає у правоохоронців розслідувати жорстоке побиття людей під церквою на Волині Депутат вимагає у правоохоронців розслідувати жорстоке побиття людей під церквою на Волині
06 травень, 2019, 13:05
«Вдарили по Плащаниці»: священик прокоментував великодній конфлікт у храмі на Волині «Вдарили по Плащаниці»: священик прокоментував великодній конфлікт у храмі на Волині
29 квітень, 2019, 21:30
Скандал із вибухом лічильників на Волині отримав продовження. ВІДЕО Скандал із вибухом лічильників на Волині отримав продовження. ВІДЕО
16 листопад, 2018, 21:02
«Зруйнували наш Хрещатик»: люди обурені зрізаними каштанами у містечку на Волині «Зруйнували наш Хрещатик»: люди обурені зрізаними каштанами у містечку на Волині
10 листопад, 2018, 13:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Підприємець з Луцька завіз у Нові Санжари допомогу для евакуйованих з Уханя
Сьогодні, 16:43
 1
Захворюваність на грип та ГРВІ на Волині не йде на спад
Сьогодні, 17:17
 0
Двоє заробітчан з Волині побилися на Херсонщині: один з чоловіків – у лікарні
Сьогодні, 17:05
 0
У «PremierCity» – допрем’єрний показ комедійного мультфільму «Уперед»*
Сьогодні, 17:02
 0
Від пневмонії померла жінка з Волині
Сьогодні, 16:56
 0
Медіа
відео
1/8