Двоє заробітчан з Волині побилися на Херсонщині: один з чоловіків – у лікарні





Про це повідомляє



Про пораненого чоловіка у Скадовське відділення поліції повідомила жінка. На місці події правоохоронці виявили нетверезого 37-річного потерпілого, у якого було проникаюче колото-різане поранення черевної порожнини. Його доставили в лікарню, загрози життю немає.



В кімнаті у той час знаходилася заявниця та ще один чоловік, який був у стані алкогольного сп’яніння. 33-річний громадянин зізнався, що це він спричинив тілесні ушкодження товаришу, причини сварки не пам’ятає. Сам потерпілий після того, як протверезів, став захищати друга. Він пояснив, що вам винен, адже образив того. Обидва учасники конфлікту є жителями одного району Волинської області, у Скадовський район приїхали на заробітки.



За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному з селищ Скадовського району на Херсонщині стався конфлікт між двома заробітчанами з Волинської області, який завершився лікарнею для одного та відкриттям кримінального провадження для іншого.Про це повідомляє ГУНП у Херсонській області. Про пораненого чоловіка у Скадовське відділення поліції повідомила жінка. На місці події правоохоронці виявили нетверезого 37-річного потерпілого, у якого було проникаюче колото-різане поранення черевної порожнини. Його доставили в лікарню, загрози життю немає.В кімнаті у той час знаходилася заявниця та ще один чоловік, який був у стані алкогольного сп’яніння. 33-річний громадянин зізнався, що це він спричинив тілесні ушкодження товаришу, причини сварки не пам’ятає. Сам потерпілий після того, як протверезів, став захищати друга. Він пояснив, що вам винен, адже образив того. Обидва учасники конфлікту є жителями одного району Волинської області, у Скадовський район приїхали на заробітки.За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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