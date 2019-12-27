Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 25 лютого





У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві – можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі близько -1…+1 градуса, удень – +5…+7. Вітер південний, західний і південно-західний, 2-7 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві – можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі близько -1…+1 градуса, удень – +5…+7. Вітер південний, західний і південно-західний, 2-7 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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