вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Захворюваність на грип та ГРВІ на Волині не йде на спад

Захворюваність на грип та ГРВІ на Волині не йде на спад
Захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) на Волині знаходиться на високому рівні. Інтенсивний показник по області вищий від епідемічного порогу на 55% (станом на 9 лютого повідомляли про перевищення 38%).

Епідемічні пороги перевищено на усіх адміністративних територіях, окрім Ковельського та Луцького районів, повідомляє Волинський обласний лаболаторний центр.

Впродовж тижня на грип та ГРВІ захворіло понад 9 тисяч осіб, із котрих 56% – це діти до 17 років.

Кількість госпіталізованих з приводу ускладнень грипу та ГРВІ знаходиться на рівні попереднього тижня та становить 317 осіб, 65% із котрих діти. Із загального числа госпіталізованих, 45% припадає на пневмонії, 21% — на тяжкі гострі респіраторні інфекції.

З початку епідемічного сезону (30 вересня 2019р.) вже перехворіло 12% населення. В епідемічному сезоні 2019-2020 рр. захворюваність перевищила показники за аналогічний період минулого сезону.

Нагадаємо, від ускладнень пневмонії у лютому померла 49-річна жінка з Луцька та 47-річна жінка із села Затурці Локачинського району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: грип, ГРВІ, Волинь, хвороба, епідемія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захворюваність на грип та ГРВІ на Волині не йде на спад
Сьогодні, 17:17
Двоє заробітчан з Волині побилися на Херсонщині: один з чоловіків – у лікарні
Сьогодні, 17:05
У «PremierCity» – допрем’єрний показ комедійного мультфільму «Уперед»*
Сьогодні, 17:02
Від пневмонії померла жінка з Волині
Сьогодні, 16:56
Чи довго на Волині вируватиме негода
Сьогодні, 16:53
Схожі новини
На Волині очікують на другу хвилю епідемії грипу На Волині очікують на другу хвилю епідемії грипу
08 лютий, 2017, 15:09
Грип в Україні: епідемія триває тільки на Волині Грип в Україні: епідемія триває тільки на Волині
01 лютий, 2017, 12:46
Грип і застуда набирають обертів на Волині Грип і застуда набирають обертів на Волині
06 грудень, 2016, 13:56
Волинська влада лякає епідемією, закликає вакцинуватися Волинська влада лякає епідемією, закликає вакцинуватися
17 жовтень, 2016, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Підприємець з Луцька завіз у Нові Санжари допомогу для евакуйованих з Уханя
Сьогодні, 16:43
 1
Захворюваність на грип та ГРВІ на Волині не йде на спад
Сьогодні, 17:17
 0
Двоє заробітчан з Волині побилися на Херсонщині: один з чоловіків – у лікарні
Сьогодні, 17:05
 0
У «PremierCity» – допрем’єрний показ комедійного мультфільму «Уперед»*
Сьогодні, 17:02
 0
Від пневмонії померла жінка з Волині
Сьогодні, 16:56
 0
Медіа
відео
1/8