Захворюваність на грип та ГРВІ на Волині не йде на спад

Захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) на Волині знаходиться на високому рівні. Інтенсивний показник по області вищий від епідемічного порогу на 55% (станом на 9 лютого повідомляли про перевищення 38%).Епідемічні пороги перевищено на усіх адміністративних територіях, окрім Ковельського та Луцького районів, повідомляє Волинський обласний лаболаторний центр.Впродовж тижня на грип та ГРВІ захворіло понад 9 тисяч осіб, із котрих 56% – це діти до 17 років.Кількість госпіталізованих з приводу ускладнень грипу та ГРВІ знаходиться на рівні попереднього тижня та становить 317 осіб, 65% із котрих діти. Із загального числа госпіталізованих, 45% припадає на пневмонії, 21% — на тяжкі гострі респіраторні інфекції.З початку епідемічного сезону (30 вересня 2019р.) вже перехворіло 12% населення. В епідемічному сезоні 2019-2020 рр. захворюваність перевищила показники за аналогічний період минулого сезону.Нагадаємо, від ускладнень пневмонії у лютому померлатаЛокачинського району.