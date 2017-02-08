Захворюваність на грип та ГРВІ на Волині не йде на спад
Сьогодні, 17:17
Захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) на Волині знаходиться на високому рівні. Інтенсивний показник по області вищий від епідемічного порогу на 55% (станом на 9 лютого повідомляли про перевищення 38%).
Епідемічні пороги перевищено на усіх адміністративних територіях, окрім Ковельського та Луцького районів, повідомляє Волинський обласний лаболаторний центр.
Впродовж тижня на грип та ГРВІ захворіло понад 9 тисяч осіб, із котрих 56% – це діти до 17 років.
Кількість госпіталізованих з приводу ускладнень грипу та ГРВІ знаходиться на рівні попереднього тижня та становить 317 осіб, 65% із котрих діти. Із загального числа госпіталізованих, 45% припадає на пневмонії, 21% — на тяжкі гострі респіраторні інфекції.
З початку епідемічного сезону (30 вересня 2019р.) вже перехворіло 12% населення. В епідемічному сезоні 2019-2020 рр. захворюваність перевищила показники за аналогічний період минулого сезону.
Нагадаємо, від ускладнень пневмонії у лютому померла 49-річна жінка з Луцька та 47-річна жінка із села Затурці Локачинського району.
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Епідемічні пороги перевищено на усіх адміністративних територіях, окрім Ковельського та Луцького районів, повідомляє Волинський обласний лаболаторний центр.
Впродовж тижня на грип та ГРВІ захворіло понад 9 тисяч осіб, із котрих 56% – це діти до 17 років.
Кількість госпіталізованих з приводу ускладнень грипу та ГРВІ знаходиться на рівні попереднього тижня та становить 317 осіб, 65% із котрих діти. Із загального числа госпіталізованих, 45% припадає на пневмонії, 21% — на тяжкі гострі респіраторні інфекції.
З початку епідемічного сезону (30 вересня 2019р.) вже перехворіло 12% населення. В епідемічному сезоні 2019-2020 рр. захворюваність перевищила показники за аналогічний період минулого сезону.
Нагадаємо, від ускладнень пневмонії у лютому померла 49-річна жінка з Луцька та 47-річна жінка із села Затурці Локачинського району.
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