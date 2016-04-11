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Завтра, 25 лютого, в обіг вводять оновлену купюру 200 гривень

Завтра, 25 лютого, в обіг вводять оновлену купюру 200 гривень
Національний банк України, який анонсував появу банкнот 50 і 200 гривень з новим дизайном, з 25 лютого цього року вводить в обіг нову купюру в 200 гривень.

Про це повідомила прес-служба НБУ, - пишуть Українські новини.

Оновлена банкнота буде виконана в тому ж стилі, що і введені в обіг банкноти номіналом 20, 100, 500 і 1000 гривень.

На новій купюрі як і раніше буде зображена Леся Українка, а на зворотному боці — будівля В'їзної вежі Луцького замку. На відміну від банкноти 2007 року, портрет письменниці зображений не з правого боку, а в центрі.

Розмір і колірна грама нових грошей залишаються колишніми.

У прес-службі пояснили, що банкноти зразка 2007 і 2019 будуть перебувати в обігу одночасно. Після введення в обіг нових 200-гривневих банкнот громадянам не потрібно обмінювати банкноти старого зразка на нові. Новими банкнотами НБУ буде заміняти зношені та пошкоджені банкноти зразка 2007 року. Поступово нових 200-гривневих купюр стане більше через заміни колишніх пошкоджених.

25 жовтня Національний банк України випустив банкноту номіналом в тисячу гривень.

Завтра, 25 лютого, в обіг вводять оновлену купюру 200 гривень
Завтра, 25 лютого, в обіг вводять оновлену купюру 200 гривень

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Теги: НБУ, банкнота
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