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У Луцьку поліція перевіряє інформацію про стрілянину в собаку

У Луцьку поліція перевіряє інформацію про стрілянину в собаку
Cьогодні, 24 лютого, в місцевих ЗМІ з посиланням на повідомлення в соціальній мережі з'явилася інформація про те, що в Луцьку невідомі особи стріляли у собаку. Поліція розпочала за цим фактом перевірку.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волині.

Відомості внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка.

Зауважимо, що про стрілянину у собаку повідомляли "Волинські новини".
Зокрема, повідомили, що невідомі стріляли в собаку, за життя якого боролися ветеринари. Тим часом шукають свідків інциденту, які могли бачити осіб, які стріляли в пса.

Точного часу та місця розправи над собакою невідомо, трапився інцидент в районі 33 кварталу. Повідомити про стрілянину можна на сторінку ГО «Волинське Об'єднання ЗооЗахисту» у фейсбуці, анонімність гарантують.

В спільноті «Загублені та Знайдені Тварини. Луцьк та Волинська обл» повідомили про те, що собаку звати Тайсон, його прооперували в клініці «Айболіт».

«Тайсону зробили всі необхідні процедури. В собаку стріляли, точніше розстріляли! Надалі лікування та перетримка в Ласці. Після чого нам повернуть нашого песика. Тепер ми спокійні, бо Тайсон в хороших руках», - повідомила користувачка Віка Дзидз.



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Теги: собака, стрілянина, Луцьк
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