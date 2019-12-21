У Луцьку поліція перевіряє інформацію про стрілянину в собаку
Сьогодні, 17:38
Cьогодні, 24 лютого, в місцевих ЗМІ з посиланням на повідомлення в соціальній мережі з'явилася інформація про те, що в Луцьку невідомі особи стріляли у собаку. Поліція розпочала за цим фактом перевірку.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волині.
Відомості внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка.
Зауважимо, що про стрілянину у собаку повідомляли "Волинські новини".
Зокрема, повідомили, що невідомі стріляли в собаку, за життя якого боролися ветеринари. Тим часом шукають свідків інциденту, які могли бачити осіб, які стріляли в пса.
Точного часу та місця розправи над собакою невідомо, трапився інцидент в районі 33 кварталу. Повідомити про стрілянину можна на сторінку ГО «Волинське Об'єднання ЗооЗахисту» у фейсбуці, анонімність гарантують.
В спільноті «Загублені та Знайдені Тварини. Луцьк та Волинська обл» повідомили про те, що собаку звати Тайсон, його прооперували в клініці «Айболіт».
«Тайсону зробили всі необхідні процедури. В собаку стріляли, точніше розстріляли! Надалі лікування та перетримка в Ласці. Після чого нам повернуть нашого песика. Тепер ми спокійні, бо Тайсон в хороших руках», - повідомила користувачка Віка Дзидз.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волині.
Відомості внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка.
Зауважимо, що про стрілянину у собаку повідомляли "Волинські новини".
Зокрема, повідомили, що невідомі стріляли в собаку, за життя якого боролися ветеринари. Тим часом шукають свідків інциденту, які могли бачити осіб, які стріляли в пса.
Точного часу та місця розправи над собакою невідомо, трапився інцидент в районі 33 кварталу. Повідомити про стрілянину можна на сторінку ГО «Волинське Об'єднання ЗооЗахисту» у фейсбуці, анонімність гарантують.
В спільноті «Загублені та Знайдені Тварини. Луцьк та Волинська обл» повідомили про те, що собаку звати Тайсон, його прооперували в клініці «Айболіт».
«Тайсону зробили всі необхідні процедури. В собаку стріляли, точніше розстріляли! Надалі лікування та перетримка в Ласці. Після чого нам повернуть нашого песика. Тепер ми спокійні, бо Тайсон в хороших руках», - повідомила користувачка Віка Дзидз.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі дві сім'ї можуть позбавити батьківських прав
Сьогодні, 17:59
У Луцьку поліція перевіряє інформацію про стрілянину в собаку
Сьогодні, 17:38
Завтра, 25 лютого, в обіг вводять оновлену купюру 200 гривень
Сьогодні, 17:35
Захворюваність на грип та ГРВІ на Волині не йде на спад
Сьогодні, 17:17
Медіа