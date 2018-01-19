У Німеччині авто в'їхало у натовп на карнавалі: є постраждалі
24 лютий, 18:15
Невідомий на машині в'їхав у натовп під час карнавальної ходи в німецькому місті Фолькмарзен.
Як повідомив Reuters з посиланням на поліцію, поранення отримали десять осіб, водія затримали, - пише УНІАН.
У поліції не уточнили, чи був це нещасний випадок або навмисний напад. За даними Frankfurter Rundschau, постраждали не менше 15 осіб, серед них були діти.
У деяких свідків склалося враження, що водій навмисно в'їхав у натовп і тиснув на педаль газу. Офіційно ця інформація поки не підтверджена. Як розповів один з очевидців, водій був на сріблястому Mercedes-Kombi, передає kommersant. На місце події працює поліція, там також знаходиться швидка допомога і рятувальники.
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Як повідомив Reuters з посиланням на поліцію, поранення отримали десять осіб, водія затримали, - пише УНІАН.
У поліції не уточнили, чи був це нещасний випадок або навмисний напад. За даними Frankfurter Rundschau, постраждали не менше 15 осіб, серед них були діти.
У деяких свідків склалося враження, що водій навмисно в'їхав у натовп і тиснув на педаль газу. Офіційно ця інформація поки не підтверджена. Як розповів один з очевидців, водій був на сріблястому Mercedes-Kombi, передає kommersant. На місце події працює поліція, там також знаходиться швидка допомога і рятувальники.
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Коментарі 2
Це ж наслідувач містера Мерседеса з однойменного серіалу.
Нехай далі бавляться у толерантність
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